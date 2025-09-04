ÎCCJ a decis să conteste la Curtea Constituțională legea pensiilor speciale ale magistraților

ÎCCJ a decis să conteste la Curtea Constituțională legea pensiilor speciale ale...

176294 – 04092025 – Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii reformei pensiilor speciale, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Legea a fost contestată de mai multe categorii de beneficiari, care susțin că noile prevederi ar încălca drepturi constituționale. CCR urmează să stabilească termenul de judecată.

Detalii despre legea contestată:

Reducerea plafonului pensiilor: Proiectul de lege limitează suma maximă care poate fi obținută ca pensie de serviciu pentru magistrați, la 70%. În prezent pensia poate fi exact salariul magistratului.

Creșterea vârstei de pensionare: Legea prevede o creștere a vârstei pentru pensionare la 65 de ani, pe parcursul următorilor 10 ani.

Vechimea necesară pentru pensionare crește de la 25 la 35 de ani.

Motivul contestării:

Magistrații consideră că aceste modificări contravin unor prevederi legale și constituționale, de aceea se adresează Curții Constituționale pentru a le verifica legalitatea. La ședința de astăzi au fost prezenți 86 de magistrați și au hotărât în unanimitate că trebuie sesizată CCR. Ei consideră ca 7 sau 8 articole sunt încălcate de proiectul de lege.

Context:

Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru adoptarea acestei legi, un proces prin care se poate adopta o lege fără un vot parlamentar tradițional.

Alte acțiuni din partea magistraților:

În contextul adoptării acestei legi, cele 16 curți de apel din România au cerut retragerea urgentă a proiectului de lege, iar membrii din sistemul judiciar au protestat, conform unui comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Sursa:tvrinfo