Ilfovul pune România pe harta marilor competiții ecvestre internaționale

176421 – 19092025 – În perioada 18-24 septembrie, în Ilfov, la Buftea, are loc, în premieră pentru România, Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Tineret și Juniori. Competiția propriu-zisă se desfășoară în zilele de 19 și 20 septembrie 2025. Este vorba despre un eveniment care reunește competitori din peste 30 de țări. Printre echipele care au ales să își transporte caii în România se numără Emiratele Arabe Unite și Bahrain, forțe consacrate ale anduranței mondiale.

Este cel mai important eveniment internațional de anduranță ecvestră dedicat tinerilor sportivi. Competiția este organizată de Federația Ecvestră Română, Autoritatea Națională pentru Sport, Consiliul Județean Ilfov, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Primăria Buftea și Asociația Club Sportiv Shagya Buftea, reunind la start cei mai buni tineri călăreți din întreaga lume.

Caii de competiție, adevărate bijuterii ale sportului, au ajuns pe Aeroportul Otopeni cu avioane cargo specializate. Imaginea acestui transfer spectaculos confirmă statutul și prestigiul pe care România le-a câștigat. Pentru a face posibil acest lucru, Federația Ecvestră Română a realizat demersuri complexe la nivelul Comisiei Europene, România devenind cu această ocazie una din puținele destinații din Europa autorizate pentru transportul aerian al cailor de competiție, alături de Germania, Olanda, Belgia și Marea Britanie.

La Buftea s-a ridicat, pas cu pas, un adevărat oraș al sportului: terenuri, infrastructură temporară, zone pentru cai, sportivi și spectatori.

Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Tineret și Juniori înseamnă nu doar sport la cel mai înalt nivel, ci și promovarea internațională a României, impact turistic și economic, precum și consolidarea imaginii țării noastre ca partener de încredere în marile competiții.

„Acest campionat confirmă potențialul Ilfovului de a găzdui evenimente sportive și turistice de mare anvergură. Prin colaborare, putem aduce investiții și vizibilitate pentru întreaga regiune”, a declarat Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române, explică faptul că anduranța ecvestră este o disciplină spectaculoasă, care îmbină rezistența, forța mentală și respectul pentru cal. Sportivii și caii lor vor parcurge trasee de până la 120 sau 160 de kilometri, într-un test suprem al anduranței și al spiritului de echipă.

Deschiderea oficială a avut loc în data de 18 septembrie, în cadrul unui spectacol de cultură, tradiție și sport. Evenimentul a început cu parada națiunilor participante, un moment solemn în care în fața publicului au fost prezentate steagurile și echipele națiunilor prezente.

Tenorul Ștefan von Korch și soprana Daniela Bucșan, acompaniați de Filarmonica din Pitești, sub bagheta maestrului Constantin Grigore, au susținut un concert-eveniment intitulat „Vivo per lei”.

Identitatea culturală a României a fost adusă în prim-plan prin recitaluri și momente de folclor autentic.

Startul competiției propriu-zise va fi dat sâmbătă, 20 septembrie, la ora 06:45, iar duminică 21 septembrie este programată festivitatea de premiere.

Punctul final al evenimentului este în data de 24 septembrie, când va avea loc închiderea oficială a grajdurilor.

Buftea are o tradiție în sportul ecvestru, din 2016 găzduind Cupa Shagya Arab, cel mai important eveniment sportiv de anduranță ecvestră din România.

De-a lungul timpului, la Buftea au fost organizate până acum două campionate balcanice de anduranță ecvestră și mai multe competiții naționale și internaționale. Datorită rezultatelor remarcabile obținute, Federația Ecvestră Internațională a decis ca organizatorul oficial al Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Tineret și Juniori din 2025 să fie Clubul Sportiv Shagya Buftea.