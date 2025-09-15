Nu majorarea taxelor și impozitelor este soluția, ci sprijinirea întregului mediu de afaceri

IMM România solicită Guvernului să învețe de la alții

176373 – 15092025 – Cele mai recente date oferite de INS arată că rata inflaţiei în august 2025 a fost 8,1%, calculată de la începutul anului, comparativ cu decembrie 2024.

Comparând aceste date cu rata inflației din iulie 2025, când a fost de 5,8%, rezultă că într-o lună rata inflației a crescut cu 2,3 puncte procentuale, reprezentând o creștere de 39,65% față de luna precedentă.

În contextul crizei bugetare, care afectează antreprenorii prin măriri de taxe și impozite, IMM ROMÂNIA, confederație patronală reprezentativă la nivel național, atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

Mărirea TVA-ului, de la începutul lunii august 2025, a determinat accelerarea inflației, ceea ce înseamnă scăderea puterii de cumpărare a firmelor, reducerea investițiilor și diminuarea consumului;

Creșterea accizei la combustibil a declanșat o mărire a prețurilor pentru produsele și serviciile oferite pe piață, contribuind la creșterea inflației;

Absența reformei în sectorul administrației publice a determinat o creștere a cheltuielilor bugetare, în pofida creșterii încasărilor din taxele și impozitele aplicate mediului privat (cheltuielile în primele 7 luni au fost de 447,21 mld. lei, crescând în termeni nominali cu 11,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, iar veniturile încasate au fost de 370,77 mld. lei în primele șapte luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 11,8% față de anul anterior), rezultând un deficit de 76,44 mld. lei.

Propunerile IMM România

Măsurile de reformă care au constat în creșterea taxelor și impozitelor riscă să ducă România într-o criză economică, antreprenorii neputând susține un sistem public nereformat.

IMM România reiterează solicitarea publică adresată Guvernului în vederea elaborării unui pachet pentru susținerea imm-urilor, care să răspundă cerințelor contextului economic actual:

Susținerea microîntreprinderilor

posibilitatea revenirii la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în momentul în care se reîndeplinesc condițiile economice;

eliminarea din restricțiile impuse pentru deductibilitatea cheltuielilor, pentru stimularea consumului (ex: eliminare plafoane pentru deducerea amortizării mașinilor, deducerea cheltuielilor și a TVA-ului cu combustibil, întreținere mașini, posibilitate amortizare fiscală accelerată pentru activele de producție);

eliminarea condiției de pierdere a calității de microîntreprindere în cazul în care firma are un singur salariat care se afla în concediu medical pentru o perioadă mai mare de 30 zile, sau 2 concedii medicale într-un an;

eliminarea impozitării suplimentare a contractelor part-time;

programe de sprijinire a start-up-urilor și retehnologizare a IMM-urilor din domeniul producției;

stimularea investițiilor.

Reducerea sarcinilor administrative, simplificare și debirocratizare

– orice act normativ care introduce noi obligații de raportare sau conformare are obligația de a propune eliminarea a cel puțin alte două obligații;

– unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe;

– eliminarea procedurilor birocratice inutile.

Turism/HORECA – susținerea turismului ca prioritate națională;

Energie – implementarea măsurilor de eficiență energetică;

Transporturi – sprijinirea operatorilor de transport;

Stoparea prestării de servicii de către entități neînregistrate fiscal – fiscalizarea prestatorilor neînregistrați și eliminarea concurenței neloiale.

”Creșterea inflației afectează activitatea economică în ansamblul ei și este o consecință directă a TVA-ului mărit din luna august 2025. Este necesar ca după pachetele de măsuri care au prejudiciat antreprenorii, accentul să fie pus, în pachetul 3 de reforme, pe programe pentru susținerea IMM-urilor, a start-up-urilor și stimularea investițiilor. România trebuie să țină seama și de experiența altor țări din Uniunea Europeană care, în condiții similare cu ale noastre, au pus accentul pe sprijinirea mediului de afaceri și nu pe creșterea fiscalității”, a declarat Florin Jianu, Președinte de onoare IMM România.