Acasă Social Sanatate „În siguranță, din prima zi de viață”

„În siguranță, din prima zi de viață”

De
A.R.
-
Oms in siguranta, din prima zi de viata

 176417 – 19092025 – Cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului 2025, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), și Biroul din România al Organizației Mondiale a Sănătății au lansat o campanie de informare pe tema „Îngrijire sigură pentru fiecare nou-născut și fiecare copil”.

Sub sloganul „În siguranță, din prima zi de viață!”, campania de anul acesta aduce în prim-plan un subiect de maximă importanță: siguranța copiilor și dreptul lor la îngrijire medicală sigură și adaptată nevoilor specifice, încă din primele momente de viață.

Lansarea campaniei a avut loc în cadrul conferinței organizate de ANMCS unde au prezenți peste 130 de profesioniști din sănătate, reprezentanți ai autorităților, organizațiilor profesionale, mediului academic și asociațiilor de pacienți.

România s-a aliniat inițiativei globale coordonate de OMS, reafirmând că siguranța pacienților reprezintă o responsabilitate a întregului sistem de sănătate.

Campania a adus în atenția publicului un set de principii fundamentale, menite să întărească cultura siguranței în îngrijirea medicală a copiilor:

„Copiii nu sunt adulți în miniatură” – ei au nevoie de îngrijire adaptată vârstei, greutății, stadiului de dezvoltare și nevoilor medicale specifice.

„Siguranța este pe primul loc” – copiii sunt cei mai expuși riscurilor în terapie intensivă și în timpul tratamentelor complexe, de aceea protecția lor trebuie să fie prioritară.

„Cele mai întâlnite cauze ale riscurilor sunt cunoscute” – erorile de tratament sau diagnostic, infecțiile asociate îngrijirii, defecțiunile echipamentelor și ignorarea semnelor de agravare pot fi prevenite prin atenție și responsabilitate.

„Fiecare voce contează” – siguranța copiilor depinde de sisteme eficiente și de colaborarea dintre personalul medical și familii.

„Informarea corectă înseamnă grijă și responsabilitate. Este un drum pe care trebuie să mergem împreună – cadre medicale, părinți, copii, comunități. Ziua Mondială a Siguranței Pacientului ne arată că siguranța nu se construiește singură: ea prinde putere atunci când suntem uniți, când ne ascultăm și când ne sprijinim unii pe alții.

Acțiuni concrete în România

Pentru a asigura diseminarea mesajului la nivel național, campania include o serie de inițiative complementare. Kit-uri de campanie vor fi distribuite tuturor spitalelor județene, oferind instrumente practice pentru derularea de activități locale de informare și educare, adaptate la diverse categorii de populație.

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.