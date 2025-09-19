„În siguranță, din prima zi de viață”

176417 – 19092025 – Cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului 2025, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), și Biroul din România al Organizației Mondiale a Sănătății au lansat o campanie de informare pe tema „Îngrijire sigură pentru fiecare nou-născut și fiecare copil”.

Sub sloganul „În siguranță, din prima zi de viață!”, campania de anul acesta aduce în prim-plan un subiect de maximă importanță: siguranța copiilor și dreptul lor la îngrijire medicală sigură și adaptată nevoilor specifice, încă din primele momente de viață.

Lansarea campaniei a avut loc în cadrul conferinței organizate de ANMCS unde au prezenți peste 130 de profesioniști din sănătate, reprezentanți ai autorităților, organizațiilor profesionale, mediului academic și asociațiilor de pacienți.

România s-a aliniat inițiativei globale coordonate de OMS, reafirmând că siguranța pacienților reprezintă o responsabilitate a întregului sistem de sănătate.

Campania a adus în atenția publicului un set de principii fundamentale, menite să întărească cultura siguranței în îngrijirea medicală a copiilor:

„Copiii nu sunt adulți în miniatură” – ei au nevoie de îngrijire adaptată vârstei, greutății, stadiului de dezvoltare și nevoilor medicale specifice.

„Siguranța este pe primul loc” – copiii sunt cei mai expuși riscurilor în terapie intensivă și în timpul tratamentelor complexe, de aceea protecția lor trebuie să fie prioritară.

„Cele mai întâlnite cauze ale riscurilor sunt cunoscute” – erorile de tratament sau diagnostic, infecțiile asociate îngrijirii, defecțiunile echipamentelor și ignorarea semnelor de agravare pot fi prevenite prin atenție și responsabilitate.

„Fiecare voce contează” – siguranța copiilor depinde de sisteme eficiente și de colaborarea dintre personalul medical și familii.

„Informarea corectă înseamnă grijă și responsabilitate. Este un drum pe care trebuie să mergem împreună – cadre medicale, părinți, copii, comunități. Ziua Mondială a Siguranței Pacientului ne arată că siguranța nu se construiește singură: ea prinde putere atunci când suntem uniți, când ne ascultăm și când ne sprijinim unii pe alții.

Acțiuni concrete în România

Pentru a asigura diseminarea mesajului la nivel național, campania include o serie de inițiative complementare. Kit-uri de campanie vor fi distribuite tuturor spitalelor județene, oferind instrumente practice pentru derularea de activități locale de informare și educare, adaptate la diverse categorii de populație.