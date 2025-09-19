În weekend, 12 linii vor avea program de funcționare prelungit, pentru transportul participanților la „iMapp Bucharest și iCelebrateMyCity”. 33 de linii vor fi modificate

În weekend, 12 linii vor avea program de funcționare prelungit, pentru transportul...

176422 – 19092025 – Traseele a 33 de linii de transport public vor fi modificate temporar, ca urmare a mai multor evenimente ce vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în Capitală: „Săptămâna Europeană a Mobilității” „iMapp Bucharest și IcelebrateMyCity”, „Bavarian Fest”, „Dâmbovița Delivery: Operă” și „Crosul Arenelor”.

Pentru transportul participanților la „iMapp Bucharest și ICelebrateMyCity„, programele de funcționare ale liniilor 32, 47, 63, 73, 104, 116, 117, 123, 205, 312, 323, 385 vor fi prelungite în zilele de 20.09.2025 și 21.09.2025 până în jurul orei 00:40.

De asemenea, participanții vor putea utiliza și liniile de noapte N1, N10, N101, N102, N103, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N113, N114, N115, N116, N117, N118, N119, N120, N121, N122, care vor funcționa conform programului normal.

Pentru asigurarea desfășurării acestor evenimente, traficul rutier va fi restricționat, în perioada 19-22.09.2025, pe următoarele artere:

– pe Bd. Gheorghe Duca, tronsonul cuprins ȋntre Calea Griviţei şi Bd. Alexandru Ioan Cuza în perioada 20.09.2025, ora 04:30 – 21.09.2025, ora 22:00;

– pe Bd. Unirii, segmentul cuprins între Piața Unirii și Piața Constituției, în perioada 19.09.2025, ora 17:00 – 22.09.2025, ora 07:00;

– pe Bd. Libertății, segmentul cuprins între Calea 13 Septembrie și Bd. Națiunile Unite, în perioada 19.09.2025, ora 17:00 – 22.09.2025, ora 07:00;

– pe Șos. Kiseleff, ȋntre Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, în perioada 20.09.2025, ora 05:00 – 22.09.2025, ora 02:00;

– pe Calea 13 Septembrie, între Piața Francofoniei și Piața Arsenalului, în ziua de 21.09.2025, între orele 18:00 – 24:00;

– pe Splaiul Independenței segmentul cuprins între Pod Hașdeu și Piața Operei, sensul către Pod Cotroceni, în perioada 20.09.2025, ora 05:00 – 22.09.2025, ora 02:00;

– pe Str. Alexandru Constantinescu (tronsonul cuprins ȋntre Bd. Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf), Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei (malul stȃng), Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Bd. Basarabia, pȃnă la Arena Naţională, în ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), liniile din zonele afectate de restricții vor fi modificate astfel:

Linia 1:

În ziua în ziua de 21.09.2025 ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul actual între „Romprim” şi intersecţia Şos. Mihai Bravu/ Calea Vitan, apoi prin Calea Vitan, Calea Dudeşti, cu întoarcere pe Şos. Mihai Bravu, Cal. Vǎcǎreşti, Şos. Olteniței.

Linia 10:

În ziua în ziua de 21.09.2025 ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona între „Romprim” şi „Bd. Banu Manta” pe traseul: Șos. Olteniței, Şos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Bd. Timişoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Şos. Orhideelor, Pasajul Basarab, Şos. Nicolae Titulescu, terminal „Bd. Banu Manta”, cu ȋntoarcere pe Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Mihai Bravu, Piaţa Iancului, Şos. Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Şos. Orhideelor, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timişoara, Str. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrati, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, Str. Şura Mare, Șos. Giurgiului.

Linia 61

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcționa pe un traseu scurtat ȋntre „Complex Apusului” și Podul Operei, unde troleibuzele vor ȋntoarce pe Podul Operei.

Linia 63:

În zilele de 19.09.2025 (de la ora 17:00 până la retragere), 20.09.2025 și 21.09.2025 (până la ora 18:00), va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Master” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

În ziua de 21.09.2025, de la ora 18:00 până la retragere, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Master” şi „Piața Arsenalului”.

Linia 70

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcționa, cu troleibuze cu autonomie, pe traseul de bază între terminalul „Bd. Basarabia” şi intersecţia Str. Baba Novac/ Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, până la Piața Universității.

Linia 73

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi intrarea ȋn Piaţa Unirii cu ȋntoarcere la staţia „Piaţa Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecţia cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 97

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcționa ȋntre „Pasaj Mihai Bravu” și intersecția Str. Nerva Traian/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, apoi traseul de bază.

Linia 100:

În perioada 19.09.2025 (ora 22:00) – 22.09.2025 (ora 06:00), va funcționa (inclusiv pe timpul nopții) pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă Sosiri” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii 2″, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, terminal „Piaţa Unirii 2″, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, apoi traseul actual.

Linia 104:

În perioada 20.09.2025 – 21.09.2025, ora 02:00, va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Complex Pantelimon” şi intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitu Măgureanu/ Pod Izvor, apoi pe un traseu modificat pe sens „Piața Operei”, pe Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Eroii Sanitari, „Piața Operei”. Celălalt sens nu se modifică.

va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Complex Pantelimon” şi intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitu Măgureanu/ Pod Izvor, apoi pe un traseu modificat pe sens „Piața Operei”, pe Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Eroii Sanitari, „Piața Operei”. Celălalt sens nu se modifică. În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, până la „Piaţa Rosetti”.

Linia 105:

În perioada 20.09.2025 – 21.09.2025 (ora 22:00), va funcționa pe sensul spre „Valea Oltului” pe un traseu modificat de la capatul de linie „Șoseaua Nicolae Titulescu”, pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Str. Leonida Varnali, Str. Gheorghe Polizu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, apoi traseul actual. Celalalt sens nu se modifică.

Linia 116:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” şi intrarea ȋn Piaţa Unirii cu ȋntoarcere la staţia „Piaţa Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecţia cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 117:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Linia 122:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domneşti” şi intersecţia Str. Știrbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 123:

În perioada 20.09.2025 – 21.09.2025, va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitu Măgureanu/ Pod Izvor, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Gara de Nord”, pe Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.

va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitu Măgureanu/ Pod Izvor, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Gara de Nord”, pe Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică. În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Calea Dudeşti/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Linia 137:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” şi intersecţia Str. Știrbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 168:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază, între „Valea Ialomiţei” şi intersecţia Str. Știrbei Vodă/ Str. Ion Câmpineanu/ Str. Luterană, pe Str. Luterană, Str. H. M. Berthelot, Str. Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual până la Valea Ialomiței.

Linia 182:

În perioada 20.09.2025 – 21.09.2025, ora 22.00, va funcționa pe sensul spre „Gara Basarab” pe un traseul de bază între Dragonul Roșu și intersecția Str. Maltopol/ Bd. Alexandru Ioan Cuza, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Alexandru Ioan Cuza, Str. Leonida Varnali, Str. Gheorghe Polizu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 203:

În perioada 19.09.2025, ora 22:00 – 22.09.2025, ora 06:00, va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Cartier Greenfield” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei. Celălalt sens nu se modifică.

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Cartier Greenfield‟ şi Piața Presei, unde autobuzele vor întoarce comun cu liniile 261 și 304.

Linia 205:

În ziua de 19.09.2025, de la ora 17:00 până la ora 22:00, linia 205 va funcționa, pe sensul spre „Piața Unirii 2″, pe traseul de bază între capătul de linie „M Străulești” și intersecția Calea Victoriei/ Splaiul Independenței (Pod Națiunile Unite), apoi pe Splaiul Independenței, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″. Celălalt sens nu se modifică.

va funcționa, pe sensul spre „Piața Unirii 2″, pe traseul de bază între capătul de linie „M Străulești” și intersecția Calea Victoriei/ Splaiul Independenței (Pod Națiunile Unite), apoi pe Splaiul Independenței, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″. Celălalt sens nu se modifică. În zilele de 19.09.2025 (după ora 22:00 până la retragere), 20.09.2025 (de la începutul programului până la ora 14:00) și 21.09.2025 (de la începutul programului până la ora 14:00), linia 205 va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii 2″, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″. Celălalt sens nu se modifică.

va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii 2″, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″. Celălalt sens nu se modifică. În zilele de 20.09.2025 și 21.09.2025 (după ora 14:00 până la retragere), va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Uniri 2, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2”.

va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Uniri 2, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2”. În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Strǎuleşti” şi Piaţa Presei, unde autobuzele vor întoarce comun cu liniile 261 și 304.

Linia 226:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază, între „Depoul Alexandria” şi intersecţia Str. Știrbei Vodă/ Str. Ion Câmpineanu/ Str. Luterană, pe Str. Luterană, Str. H.M. Berthelot, Str. Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual până la Depoul Alexandria.

Linia 282:

În ziua de 20.09.2025, de la ora 15:00, până la retragere linia 282 va funcţiona între terminalul „Șoseaua Fundeni” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual pȃnă la capătul de linie „Gara Basarab‟.

va funcţiona între terminalul „Șoseaua Fundeni” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual pȃnă la capătul de linie „Gara Basarab‟. În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va între terminalul „Șoseaua Fundeni” şi intersecția Str. Locotenent Radu Beller/ Calea Dorobanți (Piața Dorobanți), apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Calea Dorobanți, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, apoi traseul actual pȃnă la capătul de linie „Gara Basarab”.

Linia 311:

În ziua de 21.09.2025, va funcţiona de la ora ieşirii pȃnă la retragere între „Faur” şi intersecţia Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem. I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu ȋntoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 312:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona între „Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărăşeşti, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual pȃnă la terminalul „Arcade Berceni‟.

Linia 323:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona între „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ bretea pasaj Mărăşeşti, apoi pe un traseu modificat pe bretea pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere la terminalul „Piaţa Unirii”, apoi pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, bretea pasaj Mărăşeşti, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual pȃnă la terminalul „Zețarilor”.

Linia 331:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Dămăroaia” şi Piaţa Presei, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Romană, pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanţi, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 335:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Băneasa” şi intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogării apoi pe un traseu modificat pe sens „Faur” pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanţi, apoi traseul actual pȃnă la capătul de linie „Faur”. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 368:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Știrbei Vodă/ Str. Ion Câmpineanu/ Str. Luterană, după care pe Str. Luterană, Str. H. M. Berthelot, Str. Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, apoi revine pe traseul actual până la „Valea Oltului”.

Linia 381:

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază, între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, Calea Grivitei pȃnă la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Calea Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual.

Linia 385:

În zilele de 19.09.2025 (de la ora 17:00 până la retragere), 20.09.2025 și 21.09.2025, va funcționa, pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”, pe traseul actual între capătul de linie „Valea Oltului” și intersecția Bd. Națiunile Unite/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, stația „Piața Sf. Vineri”. Celălalt sens nu se modifică.

În ziua de 21.09.2025, ȋntre orele 09:30-11:30, va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi Piața Arsenalului, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii până la stația„ Piața Unirii 2″, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, apoi traseul actual.

Linia turistică „Bucharest City Tour”:

În perioada 19.09.2025, ora 22.00 – 21.09.2025, va funcţiona pe traseul de bază ȋntre „Piaţa Presei‟ şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat sens „Piaţa Unirii 2‟ pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

Linia N101:

În nopțile de 19/20.09.2025 și 20/21.09.2025, va funcționa, pe sensul spre Piața Unirii 2, pe traseul de bază între capătul de linie „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății (Piața Francofoniei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″.

va funcționa, pe sensul spre Piața Unirii 2, pe traseul de bază între capătul de linie „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății (Piața Francofoniei), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″. În seara zilei de 21.09.2025, până la ora 24:00, va funcționa pe traseul de bază între capătul de linie „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Șos. Panduri/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, stația „Piața Unirii 2″.

Linia N110:

În nopțile 19/20.09.2025 (ora 05.00), 20/21.09.2025 și 21/22.09.2025 (ora 02.00), va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Piața Unirii 2″ şi intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitu Măgureanu/ Pod Izvor, apoi pe un traseu modificat pe sens „Cartier Giulești”, pe Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.

Linia N115:

În nopțile 19/20.09.2025 (ora 05.00), 20/21.09.2025 și 21/22.09.2025 (ora 02.00), va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Piața Unirii 2″ şi intersecția Splaiul Independenței/ Bd. Schitu Măgureanu/ Pod Izvor, apoi pe un traseu modificat pe sens „Colegiul Tehnic Iuliu Maniu”, pe Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, apoi traseul actual. Celălalt sens nu se modifică.