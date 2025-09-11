Încă 20 de clădiri primesc bani pentru reabilitare seismică

176344 – 11092025 – Ministerul Dezvoltării alocă 487.536.258,91 de lei pentru consolidarea seismică și modernizarea a 20 de obiective de investiții, prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Acești bani vor fi folosiți pentru Sala de atletism ”Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Naţional ”Lia Manoliu”, patru blocuri de locuințe din zona centrală a orașului Buzău, Teatrul Municipal din Baia Mare, reabilitarea Școlii Profesionale ”Danubius” și a Colegiului Economic ”Delta Dunării” din Tulcea, Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia, modernizării Grădiniței cu program prelungit, a Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncoveanu” și a unui bloc de locuințe din Babadag. De asemenea, în program intră și consolidarea și reabilitarea Corpului C3 al Centrului de Diagnostic și Tratament Pitești, consolidarea și eficientizarea energetică a corpurilor de clădire C și D la Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen” din Sfântu Gheorghe (jud. Covasna).

Comuna Miroslava (Iași) va primi bani pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea a două corpuri de clădire ale Centrului rezidențial pentru persoane cu dizabilități și vârstnici, iar școala gimnazială din comuna Ulmeni (Călărași) va primi finanțare pentru renovare integrate. De asemenea, Liceul Tehnologic din comuna Bustuchin (Gorj) va fi consolidat și reabilitat, iar Liceul Teoretic “Ion Gh. Roșca” din comuna Osica de Sus (Olt) va primi bani pentru renovare integrată.