Încă 35 de medicamente pe lista compensatelor

176347 – 11092025 – Ministerul Sănătății anunță publicarea în transparență decizională a unui Ordin de ministru prin care încă 35 de medicamente vor fi incluse în listele de medicamente compensate.

Printre medicamentele nou introduse pe listele de compensate sunt cele pentru cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni, amiloidoză ereditară, colită ulcerativă activă și boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenționale, astm bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii, angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor), leucemie limfocitară cronică, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie, mielom multiplu recidivat și refractar și infecția cu HIV-1 la copii.