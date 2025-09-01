Incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Sebeș

176267 – 01092025 – Astăzi, în municipiul Sebeș, județul Alba, a izbucnit un incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului. Pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost alocate cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. În sprijin au fost dislocate, de asemenea, un echipaj CBRN de la ISU Sibiu și autospeciala pentru transport roboți din cadrul ISU Mureș.

Conform primelor informații, două persoane au suferit arsuri, iar ulterior au fost identificate patru victime conștiente. Dintre acestea, două prezentau arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și au fost transportate la spital, iar alte două, cu traumatisme, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Unul dintre pacienții cu arsuri a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, iar un alt pacient, care a suferit un traumatism craniocerebral și arsuri, a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând ca, după acordarea îngrijirilor de specialitate, să fie transferat la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, tot cu un elicopter SMURD.

În prezent, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat, iar incendiul a fost localizat. În continuare, pompierii intervin pentru stingerea tuturor focarelor existente si înlăturarea efectelor negative produse de acesta.