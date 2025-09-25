Incendiul de la Antrefirg a fost stins. Speculațiile au revenit

176474 – 24092025 – După aproape 40 de ore de luptă cu flăcările, pompierii anunță stingerea incendiului izbucnit marți seara pe platforma Antrefrig din Sectorului 2 al Capitalei. Joi dimineață au rămas să supravegheze zona două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD. Pentru stingerea incendiului, ISU BIF a angrenat 26 de autospeciale de stingere, iar pentru scoaterea materialelor care întrețineau arderea s-au folosit buldoexcavatoare.

Structura metalică a construcției a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate în timpul incendiului, fiind distrusă în mare proporție. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aprox 7.000 mp.

Fumul dens și degajările masive au acoperit rapid zone întinse din București, iar senzorii de monitorizare a calității aerului au înregistrat valori record. Potrivit Ministerului Mediului, stațiile de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri spectaculoase ale concentrațiilor de particule în suspensie. Poluarea a afectat toate sectoarele Capitalei, fiind simțită și în unele zone din Ilfov.

Potrivit Economica.net depozitul care a luat foc face parte dintr-o structură foarte amplă de locații și firme controlate de omul de afaceri iranian Jafar Kabiri, împreună cu soția sa de origine română, Magdalena Mihaela Kabiri, prin firma Interfrig 1912 PGA SRL. Compania este implicată într-un proces de despăgubire de 2,2 milioane de lei, chiar pentru un teren situat pe platforma Antrefrig, dar și într-altul în care procurorii i-au confiscat o serie de arme.

Firmele din grup care administrează depozitele frigorifice sunt asigurate. Kabiri este unul dintre cei mai vechi și mai cunoscuți reprezentanți ai comunității iraniene din România, unul dintre primii care au investit în România după 1989. Apare într-o analiză publicată de Termene.ro sub titlul „Afacerile Iranului în România”.

Numele lui Kabiri, alături de cel al depozitelor pe care le gestionează, a apărut și într-o investigație Rise Project care arăta că în depozitele Antrefrig se făcea trafic de carne chiar sub ochii autorităților.

Potrivit NewsWeek.ro, platforma Antrefrig a fost vândută pe bucăți de un investitor de origine iraniană, Manloucher Saadati, mai multor dezvoltatori imobiliari. Halele care nu au fost vândute nu au ars.

În 2023, Judecătoria Sectorului 2 a decis despăgubiri în valoare de 2,6 milioane de lei pentru 850 de m², teren din vecinătatea platformei Antrefrig, aparținând Interfrig 1912 PGA SRL, pe care Primăria București voia să-i exproprieze pentru o lucrare de utilitate publică.

Odată cu acest incendiu, speculațiile privind tranzacțiile imobiliare au revenit în actualitate, având în vedere că în urmă cu câteva zile Prima Development Group, un mare dezvoltator imobiliar din Oradea, a anunțat că un teren de două hectare din apropiere de Antrefrig a intrat în circuitul imobiliar și va fi folosit pentru extinderea unui proiect rezidențial de mari dimensiuni. Tranzacția, evaluată la aproape 4 milioane de euro, va permite ridicarea a încă 700 de apartamente, ceea ce va duce ansamblul la un total de aproximativ 1.700 de locuințe.

Un teren de aproximativ 4.000 de m² din apropiere cu deschidere de 32 ml la strada Fântânica se vinde, de exemplu, cu peste 3,4 milioane de euro.