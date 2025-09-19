Începe a 80-a Adunare Generală a ONU (UNGA 80)

176416 – 19092025 – În perioada 18 – 29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, efectuează o vizită în Statele Unite ale Americii.

Vizita începe la Washington D.C. cu întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, Brian Mast, președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților, Tom Suozzi, co-președinte al grupului de prietenie cu România, Steve Daines, senator, președintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relații externe al Senatului și William Keating, co-președinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților, precum și cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington D.C.

Vizita continuă astăzi la Chicago, unde sunt programate întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Ministrul afacerilor externe va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliul de Afaceri Americano-Român (AMRO).

În perioada 22-29 septembrie 2025, oficialul român va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Evenimentul reunește anual liderii celor 193 de state membre ale ONU (UNGA80), tema din acest an fiind “Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.

În 29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României – sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă. Atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții vor fi abordate securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional. De asemenea, va fi evocată importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional, precum și situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, și susținerea unei soluții de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste.

Un alt subiect de interes este denunțarea acțiunilor sistematice de propagandă, manipulare informațională și interferență care utilizează instrumente hibride, ale Federației Ruse în Republica Moldova. Totodată, ministrul va aborda subiecte care privesc procesele în desfășurare care vizează reforma ONU.

În acest context, Oana Țoiu va participa la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale – ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU, evenimentul la nivel înalt pentru a 30-a aniversare a celei de-a IV-a Conferințe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+), reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE, conferința privind soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, privind situația din TPO (luni, 22 septembrie 2025), recepția anuală găzduită de către președintele SUA în contextul AG ONU (marți, 23 septembrie), reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC, cel de al Cincilea Summit al Platformei Internaționale Crimeea și la alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei, evenimentul la nivel ministerial al Rețelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea și Securitatea, dineul transatlantic organizat de Secretarul de Stat american, Marco Rubio (miercuri, 24 septembrie) și reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale CPI (joi, 25 septembrie 2025).

Cu ocazia prezenței la New York a ministrului afacerilor externe, vor avea loc și întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, alți interlocutori (reprezentanți ai organizațiilor evreiești, ai mediului academic), participări la reuniuni cu omologi în diverse formate regionale (ICE, SEECP, cvadrilaterala România-Bulgaria-Croația-Grecia), întâlniri cu membri ai comunității de români din SUA, precum și participări la dezbateri și întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton si Georgetown) și cu mediul de afaceri.