INSCOP Research: Animale de companie. Câini vs. Pisici

176477 – 25092025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, peste jumătate dintre români dețin cel puțin un animal de companie.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Animale de companie

Deținere animale de companie în prezent

57,1% dintre români au în prezent cel puțin un animal de companie, în timp ce 42,9% nu au niciunul.

Dintre cei care în prezent au animale de companie, 35,2% declară că au unul singur, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei.

Deținere animale de companie în trecut

Dintre cei care în prezent nu au niciun animal de companie, 42,6% declară că au avut un animal de companie în trecut, în timp ce 57,4% că nu au avut.

Deținere animale de companie în viitor

De asemenea, dintre cei care în prezent nu au niciun animal de companie, 24,5% intenționează ca pe viitor să dețină un animal de companie, 74,6% nu își doresc acest lucru, iar 0,9% nu știu sau nu răspund.

Animale de companie preferate

47.6% dintre români preferă ca animale de companie câinii, 21.2% pisicile, iar 3.3% păsările. Clasamentul este continuat de rozătoare (preferate de 0.5%), pești (0.4%) și reptile (0.4%). 1.3% dintre cei chestionați menționează altceva, 1.6% niciunul, iar 2.1% nu știu sau nu răspund.

Preferă ca animale de companie câinii: 40% dintre votanții PSD, 59% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și 54% dintre cei ai AUR, 56% dintre bărbați și 40% dintre femei, 56% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 55% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 46% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 39% dintre cei peste 60 de ani, 40% dintre persoanele cu educație primară, 51% dintre cei cu educație medie, 47% dintre cei cu educație superioară, 34% din locuitorii din București, 47% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 48% dintre cei din urbanul mic și 50% din rural, respectiv 42% dintre angajații la stat și 54% dintre cei care lucrează la privat.

Preferă ca animale de companie pisicile: 20% dintre votanții PSD, 19% dintre votanții PNL, 30% dintre votanții USR și 14% dintre cei ai AUR, 16% dintre bărbați și 26% dintre femei, 27% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 19% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 23% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 19% dintre cei peste 60 de ani, 13% dintre persoanele cu educație primară, 23% dintre cei cu educație medie, 27% dintre cei cu educație superioară, 40% din locuitorii din București, 22% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 22% dintre cei din urbanul mic și 17% din rural, respectiv 35% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat.

Motive pentru deținere animale de companie

Întrebați care este principalul motiv pentru care aleg să aibă un animal de companie, 40.4% dintre cei chestionați menționează campania și afecțiunea, 12.8% – siguranță, pază, protecție, 12.5% – învățarea responsabilității pentru copii, familie, iar 10.6% pasiunea pentru o anumită specie. 0.8% indică alt motiv, iar 1.3% nu știu sau nu răspund.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/09/25.09.2025-BAROMETRUL-Informat.ro-INSCOP-Animale-de-companie.pdf