INSCOP Research: Barometrul Antreprenorilor

176386 – 16092025 – Cea de-a doua ediție a Barometrului antreprenorilor New Money – INSCOP (BANI) a fost lansată public în cadrul unui eveniment organizat marți la Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București în prezența unei numeroase asistențe. În cadrul aceluiași eveniment a fost lansat și Barometrul Antreprenorilor care construiesc viitorul Republicii Moldova, cele două cercetări sociologice fiind parte a unui proiect care urmărește să aducă în prim-plan vocile antreprenorilor de pe cele două maluri ale Prutului.

Datele au fost culese în perioada 19 – 25 august 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eșantionul a inclus 1.100 de respondenți, fiind reprezentativ pentru comunitatea de antreprenori cu afaceri în România. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%.

Situația economiei României față de acum 1 an

Întrebați cum apreciază situația economiei României față de acum 1 an, 0.8% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația este mult mai bună (față de 1% în 2024), 7.3% că este mai bună (față de 12.7% în 2024), iar 16.6% că situația este la fel (față de 15.8% în 2024). 43.1% consideră că situația economiei naționale este mai proastă față de acum 1 an (față de 44.7% în 2024), iar 31.5% că este mult mai proastă (față de 44.7% în 2024). 0.7% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu pot aprecia.

Evoluția economiei României în următoarele 12 luni

1.4% dintre antreprenorii intervievați cred că situația economiei în următoarele 12 luni va fi mult mai bună (față de 0.8% în 2024), 18.8% că va fi mai bună (față de 13.4% în 2024) și 15.5% că va fi la fel (față de 21.1% în 2024). Pe de altă parte, 33.5% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația va fi mai proastă (față de 35.3% în 2024), iar 27.4% că situația va fi mult mai proastă (față de 26.1% în 2024). 3.4% nu știu sau nu pot aprecia.

Dobânda la credite

21.5% dintre antreprenori cred că dobânda la credite va crește mult în următoarele 12 luni (față de 11.6% în 2024), 45.2% cred că va crește ușor (față de 34.8% în 2024), 14.8% că va rămâne la fel (față de 18.9% în 2024), 5.6% că va scădea ușor (față de 20% în 2024), iar 0.8% că va scădea mult (față de 1.5% în 2024). 11.7% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Dobânda la depozitele bancare ale companiei

5.6% dintre antreprenori cred că dobânda la depozitele bancare ale companiei va crește mult în următoarele 12 luni (față de 4.7% în 2024), 26.2% cred că va crește ușor (față de 21.1% în 2024), 32.9% că va rămâne la fel (față de 39.1% în 2024), 19.3% că va scădea ușor (față de 19.8% în 2024), iar 4.5% că va scădea mult (față de 3.2% în 2024). 10.7% nu știu, iar 0.8% nu răspund.

Cursul de schimb leu – euro

Chestionați cu privire la evoluția cursului de schimb leu – euro în următoarele 12 luni, 12.6% dintre antreprenori cred că acesta va crește mult (față de 5.4% în 2024), 57.9% că va crește ușor (față de 50.5% în 2024), iar 22.1% că va rămâne la fel (față de 35.2% în 2024). 3.6% sunt de părere că va scădea ușor (față de 4.4% în 2024), iar 0.8% că va scădea mult (față de 0.5% în 2024). 2.7% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Situația financiară a companiei față de acum 1 an

2.7% dintre antreprenorii chestionați apreciază că situația financiară a companiei lor este mult mai bună față de acum 1 an (față de 3.2% în 2024), 20% că este mai bună (față de 25.3% în 2024), iar 35.5% că este la fel (față de 33.9% în 2024). 32.2% spun că situația financiară a companiei lor este mai proastă (față de 27.6% în 2024), iar 8.5% că este mult mai proastă (față de 7% în 2024). 0.7% nu știu / nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.

Situația financiară a companiei în următoarele 12 luni

Cât privește situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni, 3.5% dintre cei intervievați estimează că aceasta va fi mult mai bună (față de 6.3% în 2024), 22.2% mai bună (față de 32.3% în 2024), iar 35.6% la fel (față de 37.3% în 2024). 26.4% se așteaptă ca situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni să fie mai proastă (față de 16.3% în 2024), iar 8.4% să fie mult mai proastă (față de 5.1% în 2024). 3.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.4% nu răspund.

Angajări în următoarele 12 luni

13.7% dintre antreprenorii chestionați estimează că vor angaja personal în următoarele 12 luni (față de 24.4% în 2024), iar 64.4% că vor păstra același număr de angajați (față de 62.6% în 2024). 18.5% estimează că vor trebui să concedieze personal în următoarele 12 luni (față de 11.1% în 2024). 3% nu știu, iar 0.5% nu răspund.

Extinderea activității în ultimele 12 luni

54.2% dintre antreprenorii intervievați declară că, în ultimele 12 luni, compania lor a investit resurse în dezvoltarea/extinderea activităților (față de 55.4% în 2024), în timp ce 45.7% spun că nu au făcut astfel de investiții (față de 44.4% în 2024). 0.1% nu au răspuns la această întrebare.

Extinderea activității în următoarele 12 luni

40.1% dintre antreprenori estimează că vor investi resurse în dezvoltarea/extinderea activităților în următoarele 12 luni (față de 54% în 2024), iar 58.5% că nu vor face astfel de investiții (față de 44.9% în 2024). 1.4% nu au răspuns la această întrebare.

Schimbări în domeniul sănătății

1.5% dintre antreprenorii cred că vor fi mai multe schimbări în bine în sănătate în România în următoarele 12 luni (față de 2.3% în 2024), 26.5% că vor fi ceva schimbări în bine (față de 24.8% în 2024), iar 42.7% că nu vor fi schimbări (față de 49.6% în 2024). 15.4% se așteaptă la ceva schimbări în rău (față de 11.4% în 2024), iar 12.2% la multe schimbări în rău (față de 9.8% în 2024). 1.7% declară că nu știu, și nu există non-răspunsuri la această întrebare.

Schimbări în învățământul din România

Întrebați ce fel de schimbări cred că vor fi în învățământul din România în următoarele 12 luni, 29.5% dintre antreprenori nu se așteaptă să aibă loc vreo schimbare (față de 45.6% în 2024). 4% cred că vor fi multe schimbări în bine (față de 2.6% în 2024), 27% ceva schimbări în bine (față de 22.8% în 2024), 20.5% ceva schimbări în rău (față de 16.4% în 2024), iar 14.3% multe schimbări în rău (față de 8.3% în 2024). 4.5% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Schimbări în justiție/ sistemul judiciar

2.2% dintre antreprenorii chestionați cred că vor fi multe schimbări în bine în justiția din România în următoarele 12 luni (față de 2% în 2024), 23% că vor fi ceva schimbări în bine (față de 17.5% în 2024), iar 43.4% că nu vor fi schimbări (față de 54% în 2024). 13.3% sunt de părere că vor fi ceva schimbări în rău (față de 12.3% în 2024), iar 12.8% că vor fi multe schimbări în rău (față de 9.6% în 2024). 5% dintre participanții la sondaj nu știu, iar 0.4% nu răspund la această întrebare.

Schimbări în asistența socială

0.9% dintre participanții la sondaj cred că vor fi multe schimbări în bine în asistența socială în următoarele 12 luni (față de 1.7% în 2024), 14.3% că vor fi ceva schimbări în bine (față de 26.2% în 2024), iar 40% consideră că nu vor fi schimbări (față de 53.7% în 2024). 28.3% sunt de părere că vor fi ceva schimbări în rău (față de 9.7% în 2024), iar 13.6% că vor fi multe schimbări în rău (față de 5.4% în 2024). 2.8% dintre antreprenorii chestionați nu știu, iar 0.1% nu răspund la această întrebare.

Modificări ale impozitului pe profit

28.9% dintre participanții la sondaj sunt de părere că impozitul pe profit o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 25.1% în 2024), 40.1% că o să crească puțin (față de 41.4% în 2024), iar 26.4% consideră că o să rămână la fel (față de 25.9% în 2024). 2.5% cred că o să scadă puțin (față de 4.9% în 2024), iar 1.7% că o să scadă foarte mult (față de 2.4% în 2024). 0.5% dintre persoanele intervievate nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Modificări ale impozitului pe dividende

39.5% dintre antreprenorii intervievați cred că impozitul pe dividende o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 24.5% în 2024), 35.4% că o să crească puțin (față de 44% în 2024), iar 20.9% că o să rămână la fel (față de 22.7% în 2024). 1.8% sunt de părere că o să scadă puțin (față de 5.1% în 2024), iar 1.9% că o să scadă foarte mult (față de 2.2% în 2024). 0.5% dintre participanții la sondaj nu știu/nu răspund la această întrebare.

Modificări ale TVA

9.3% dintre antreprenori sunt de părere că TVA-ul o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 13.9% în 2024), 22.5% că o să crească puțin (față de 33.2% în 2024), iar 63% că o să rămână la fel (față de 45.7% în 2024). 3% cred că o să scadă puțin (față de 4.3% în 2024), iar 1% că o să scadă foarte mult (față de 1.5% în 2024). 4% dintre antreprenorii chestionați nu știu/nu răspund la această întrebare.

Schimbări în numărul controalelor din partea autorităților statului

41.8% dintre antreprenorii chestionați sunt de părere că numărul controalelor din partea autorităților statului (ANAF, ANPC, Garda de mediu) o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 29.7% în 2024), 31.7% că o să crească puțin (față de 28.9% în 2024), 21.3% că o să rămână la fel (față de 35.2% în 2024). 2.5% cred că numărul lor o să scadă puțin (față de 2.3% în 2024), iar 1.2% că o să scadă foarte mult (față de 1.7% în 2024). 1.5% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Sistemul de impozitare preferat

Întrebați care ar fi sistemul de impozitare a veniturilor preferat, 37.3% dintre antreprenori (față de 41.6% în 2024) indică impozitul progresiv (cota de impozitare mai mică pentru venit mai mic și cota de impozitare mai mare pentru venit mai mare), 54.2% (față de 49.1% în 2024) cota unică de impozitare (aceeași cotă de impozitare indiferent de nivelul veniturilor), iar 4.9% (față de 5.6% în 2024) impozitul regresiv (cota de impozitare mai mare pentru venit mai mic și cota de impozitare mai mică pentru venit mai mare). 3.6% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Lipsa cadrului fiscal stabil și predictibil

62.5% dintre antreprenorii chestionați consideră că lipsa unui cadru fiscal stabil și predictibil descurajează investițiile pe termen lung în România în foarte mare măsură, 23.9% în mare măsură, 5.5% nici în mare, nici în mică măsură, 4.5% în mică măsură, iar 2.5% în foarte mică măsură. 1% dintre antreprenorii chestionați nu știu sau nu pot aprecia.

Deficitul bugetar în România

82.3% dintre antreprenori cred că deficitul bugetar reprezintă o problemă reală a României, în timp ce 15.6% consideră acest lucru pentru o problemă falsă. 2.1% nu știu sau nu pot aprecia.

Raportarea la Uniunea Europeană

85.5% dintre antreprenorii intervievați se consideră mai degrabă pro-europeni (față de 79.4% în 2024), iar 7.5% mai degrabă anti-europeni (față de 15.3% în 2024). 6.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Opinia despre piața unică europeană

61.2% dintre antreprenori sunt de părere că piața unică europeană aduce mai degrabă avantaje companiei pe care o dețin (față de 49.3% în 2024), 8.7% că aduce mai degrabă dezavantaje (față de 14% în 2024), iar 29.4% consideră că nu aduce nici avantaje, nici dezavantaje (față de 35.8% în 2024). 0.7% dintre respondenți nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Opinia despre integrarea Republicii Moldova în UE

42.7% dintre participanții la sondaj consideră că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar aduce avantaje economiei românești (față de 39.9% în 2024), 16% că ar aduce dezavantaje economiei românești (față de 21.1% în 2024), iar 33.5% că nu ar aduce nici avantaje, nici dezavantaje economiei (față de 31.2% în 2024). 7.7% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Colaborarea marilor companii cu firme locale

18.5% dintre antreprenorii chestionați consideră că marile companii contribuie la dezvoltarea antreprenoriatulului românesc prin colaborări cu firme locale (furnizori, servicii, logistică etc.) într-o măsură foarte mare, 30.6% în mare măsură, 14.7% nici în mare, nici în mică măsură, 19.2% în mică măsură, iar 15.3% în foarte mică măsură. 1.7% dintre respondenți nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Inovații validate prin cercetare științifică

57.1% dintre antreprenori consideră că este foarte important ca inovațiile dezvoltate de companii să fie validate prin cercetare științifică riguroasă înainte de a fi lansate pe piață. 30% cred că este important, 3.5% nici important, nici neimportant, 5.1% este puțin important, iar 2.5% deloc important. 1.8% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

