INSCOP Research: Cum percep românii educația la începutul anului școlar

176363 – 13092025 – La început de an școlar, românii care consideră costurile rechizitelor și uniformelor drept principala problemă sunt practic la fel de mulți ca aceia care reclamă nivelul de pregătire a profesorilor sau lipsa infrastructurii școlare. Este doar una dintre concluziile BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025.

BAROMETRUL Informat – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Cum percep românii educația la începutul anului școlar

59,3% dintre români consideră că începutul noului an școlar în România este un moment important pentru întreaga societate, 16,2% că este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori, iar 9,8% declară că momentul nu are o importanță deosebită pentru ei. 9,6% dintre cei chestionați spun că are o semnificație mai mult simbolică, iar 5,2 nu știu sau nu răspund.

Cred că începutul noului an școlar în România este un moment important pentru întreaga societate mai ales: locuitorii din urbanul mic și angajații la stat. Persoanele cu educație superioară și angajații la privat consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că începutul noului an școlar este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori. Sunt de părere că începutul noului an școlar are o semnificație mai mult simbolică mai ales alegătorii USR, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare.Spun că momentul nu are o importanță deosebită pentru ei mai ales tinerii sub 30 de ani și locuitorii din București.

Întrebați care cred că sunt principalele dificultăți la început de an școlar, 40,4% menționează costurile ridicate pentru rechizite și uniforme, 21,5% nivelul pregătirii cadrelor didactice, 21% lipsa infrastructurii școlare adecvate, 11,6% emoțiile și stresul elevilor, iar 1,4% indică altceva. 4% nu știu sau nu răspund.

Costurile ridicate pentru rechizite și uniforme reprezintă principalele dificultăți la început de an școlar în special pentru votanții PSD și AUR, femei și persoanele cu educație primară. Nivelul pregătirii cadrelor didactice este menționat mai ales de către: votanții USR și persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București sau din urbanul mare. Cred că principalele dificultăți la început de an școlar privesc lipsa infrastructurii școlare adecvate în mod deosebit votanții PNL, bărbații, persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București. Tinerii sub 30 de ani menționează cel mai des emoțiile și stresul elevilor drept problemă pirincipală la început de an școlar.

Prezentarea grafică a datelor este disponibilă la: https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/09/12.09.2025-Barometrul-Informat.ro-INSCOP-Educatie-.pdf