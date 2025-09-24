INSCOP Research: Direcția țării și sursele de îngrijorare

176467 – 24092025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, principalele surse de îngrijorare ale românilor sunt creșterea prețurilor și posibilitatea unui conflict/război în regiune.

BAROMETRUL Informat – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Direcția țării

25.6% dintre români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună. 68.6% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 5.8% nu știu sau nu răspund.

Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații la stat. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării în special: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și rural.

Surse de îngrijorare. Comparație după 10 ani: 2015-2025

Întrebați care este pentru ei cea mai importantă sursă de îngrijorare în acest moment, 23.2% menționează creșterea prețurilor (față de 9.7% cu zece ani în urmă, în 2015), 19.6% posibilitatea unui conflict/război în zonă (față de 18.4% în 2015), 16.2% înrăutățirea stării de sănătate (față de 18.4% în 2015), 13.6% instabilitatea politică (față de 10.5% în 2015), 9.7% diminuarea veniturilor (față de 18.6% în 2015), 7.4% pierderea locului de muncă (față de 13.2% în 2015), 2.4% deteriorarea mediului înconjurător (față de 2.6% în 2015), 1.8% producerea unor calamități naturale (față de 5% în 2015), 3.5% menționează alte probleme (față de 1.8% în 2015), iar 2.6% nu știu sau nu răspund.

Votanții PSD și ai AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și locuitorii din rural sunt categoriile de populație cele mai îngrijorate de creșterea prețurilor.

Posibilitatea unui conflict/război în zonă reprezintă principala sursă de îngrijorare mai ales pentru votanții USR și persoanele peste 45 de ani.

Menționează înrăutățirea stării de sănătate drept principală sursă de îngrijorare cu precădere: votanții PSD și ai PNL, respectiv persoanele cu vârsta peste 60 de ani.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/09/24.09.2025-Barometrul-Informat.ro-INSCOP-Directia-tarii-si-sursele-de-ingrijorare.pdf