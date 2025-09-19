INSCOP Research: Notorietatea lui George Enescu și a festivalului care îi poartă numele

176425 – 19092025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, 85% dintre români au auzit de marele muzician George Enescu.

BAROMETRUL Informat– INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Notorietatea lui George Enescu și a festivalului care îi poartă numele

85% dintre români spun că au auzit despre George Enescu (față de 90.6% în 2013). 14.8% spun că nu au auzit de muzicianul român (față de 6.2% în 2013). 0.1% nu știu sau nu răspund.

Spun că au auzit de George Enescu în special: votanții PNL și USR, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație media sau superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Declară că nu au auzit de marele compozitor mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și locuitorii din rural.

Despre Festivalul George Enescu au auzit 76.6% dintre respondenți (față de 80.2% în 2013). 22.8% spun că nu au auzit despre acest eveniment (față de 15% în 2013). 0.6% nu știu sau nu răspund.

Declară că au auzit de Festivalul George Enescu mai ales: votanții PSD, PNL ȘI USR, persoanele peste 45 de ani, cei cu educație medie sau superioară, locuitorii din București. Spun că nu au auzit despre acest festival în special: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și locuitorii din rural.

67.7% dintre cei intervievați sunt de părere că România are de câștigat de pe urma Festivalului George Enescu (față de 71.9% în 2013). 10.5% cred că țara are de pierdut de pe urma acestui eveniment (față de 1.8% în 2013). Ponderea non-răspunsurilor este de 21.7%.

Sunt de părere că România are de câștigat de pe urma Festivalului George Enescu mai ales: votanții PSD, PNL ȘI USR, persoanele peste 45 de ani, cei cu educație medie sau superioară și locuitorii din București. Votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară cred cel mai mult că țara are mai mult de pierdut de pe urma evenimentului.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/09/19.09.2025-Barometrul-INFORMAT.RO-INSCOP-George-Enescu.pdf