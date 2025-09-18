INSCOP Research: Războiul din Ucraina

176411 – 18092025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, trei sferturi dintre români cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură.

BAROMETRUL Informat – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Impactul războiului din Ucraina

39.6% dintre respondenți cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare măsură, 35.3% în destul de mare măsură, 11.2% în mică măsură, 11.3% în foarte mică măsură sau deloc. 2.7% nu știu sau nu răspund.

Cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură: 73% dintre votanții PSD, 78% dintre votanții PNL, 69% dintre votanții USR și 77% dintre cei ai AUR, respectiv 72% dintre bărbați și 78% dintre femei, 69% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 76% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 75% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 76% dintre cei peste 60 de ani. 69% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie, 79% dintre cei cu educație superioară, 79% din locuitorii din București, 70% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 75% dintre cei din urbanul mic și 76% din rural, respectiv 76% dintre angajații la stat și 79% dintre cei care lucrează la privat consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură.

Sunt de părere că războiul din Ucraina afectează România în mică măsură sau în foarte mică măsură /deloc: 20% dintre votanții PSD, 22% dintre votanții PNL, 30% dintre votanții USR și 20% dintre cei ai AUR, respectiv 26% dintre bărbați și 19% dintre femei, 31% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 22% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 19% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 21% dintre cei peste 60 de ani. 26% dintre persoanele cu educație primară, 22% dintre cei cu educație medie, 19% dintre cei cu educație superioară, 20% din locuitorii din București, 27% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 22% dintre cei din urbanul mic și 21% din rural, respectiv 22% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat consideră că impactul războiului din țara vecină asupra României este redus.

Preocupări legate de războiul din Ucraina

Întrebați ce îi preocupă cel mai mult în legătură cu războiul din Ucraina, 43.5% dintre români menționează siguranța României și riscul extinderii conflictului, 36.2% criza economică (prețuri la energie, inflație), 8.5% stabilitatea Uniunii Europene și a NATO, 7.5% situația refugiaților ucraineni din România. 0.7% indică altceva, iar 3.7% nu știu sau nu răspund.

Votanții PSD, femeile, persoanele peste 60 de ani, locuitorii din București și din urbanul mare sunt categoriile de populație cele mai preocupate de siguranța României și riscul extinderii conflictului. Criza economică este menționată mai ales de către: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural și angajații la stat.

