Investițiile străine directe în România în anul 2024

Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul anului 2024 în întreprinderile rezidente cu investiție străină directă, a veniturilor obținute de nerezidenți din aceste investiții, precum și a soldului ISD în România la 31 decembrie 2024.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este conformă cu prevederile Manualului balanța de plăți și poziția investițională internațională editat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6), precum și cu manualul Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, ediția a IV-a, elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Fluxul net de ISD în anul 2024 a înregistrat valoarea de 5 603 milioane euro, din care:

4 600 milioane euro – participații la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 1 515 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 3 085 milioane euro);

1 002 milioane euro – instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora, determinate prin diferența dintre datorii (2 040 milioane euro) și creanțe (1 038 milioane euro).

Soldul ISD la 31 decembrie 2024 a atins nivelul de 125 035 milioane euro, din care:

90 833 milioane euro – capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (72,6 la sută din total sold ISD);

34 202 milioane euro – instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (27,4 la sută).

Veniturile din ISD realizate de nerezidenți în anul 2024 au înregistrat valoarea de 10 899 milioane euro, după cum urmează:

Veniturile din participații la capital s-au situat la nivelul de 9 708 milioane euro, fiind determinate ca diferență între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 14 368 milioane euro din totalul profiturilor obținute de întreprinderile ISD și pierderile ce revin acestora, în valoare de 4 660 milioane euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD în anul 2024.

Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 1 192 milioane euro, calculate ca diferență între dobânzile primite de către investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România și dobânzile plătite de către aceștia pentru creditele primite de la aceste întreprinderi, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Statisticile ISD pentru anul 2024, precum și aspectele metodologice care au stat la baza determinării acestora sunt prezentate într-o formă detaliată în publicația Investițiile străine directe în România în anul 2024, disponibilă pe site-ul BNR la adresa: Publicaţii periodice ISD