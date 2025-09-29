Investițiile UE și ajutorul României și-au făcut efectul

176504 – 29092025 – După prelucrarea a 99,87% din procesele verbale, rezultatele preliminare arată că în viitorul Parlament al Republicii Moldova vor intra – Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă.

Conform rezultatelor provizorii prezentate de Comisia Electorală Centrală, pentru PAS au votat 50,14% din alegători. Blocul Patriotic a fost ales de 24,20% din votanți, iar Blocul Alternativa – de 7,97%. Partidul Nostru a primit 6,21% voturi, iar PPDA – 5,62%.

Pragul electoral pentru intrarea în Parlament este 5% pentru partidele politice, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți.

În urma acestor rezultate, PAS obține 54 de mandate, Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – 27 de mandate, Blocul electoral “Alternativa” – 8 mandate, Partidul “Democrația Acasă” – 6 mandate, iar Partidul Nostru – 6 mandate.

Pentru alegerile parlamentare din 2025 au fost înregistrați 22 de concurenți electorali: 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Înregistrarea Partidului “Moldova Mare” a fost anulată de Comisia Electorală Centrală.

La alegerile de duminică PAS a înregistrat o victorie mult mai lejeră decât anticipau analiștii și comentatorii politici atât din România, cât și din Republica Moldova. De remarcat însă scorul foarte mare pe care formațiunile pro-ruse l-au obținut, și de această dată, în Găgăuzia și regiunea transnistreană. În Găgăuzia „Blocul Patriotic” a onținut 82,35%, iar în regiunea transnistreană – 51,02%.

Deși propaganda pro-rusă a fost extrem de agresivă, rezultatele arată că din punct de vedere financiar investiția a fost mult mai slabă decât se aștepta, o cauză fiind și războiul din Ucraina care a măcinat fondurile alocate de Federația Rusă pentru astfel de operațiuni. Propaganda rusă a fost împinsă mai mult prin online. Miliardele despre care se spune că dispun Igor Dodon și Ilan Șor nu s-au reflectat în votul de duminică.

Investițiile mult mai concrete ale Uniunii Europene și ajutorul constant al României sunt vizibile în mod egal pentru toți cetățenii Republicii Moldova și au fost mult mai convingătoare decât retorica bazată pe frică promovată de propaganda rusească.