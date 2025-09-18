Ivan insistă să păstrăm centralele pe cărbune. Altfel, prețul la energie va fi și mai mare

176409 – 18092025 – Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că a purtat negocieri la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor şi centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârşitul anului 2025.

”Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense încă de azi dimineaţă împreună cu colegii mei, în urma unor argumente pe care le duc de două luni de zile pentru a păstra în continuare centralele pe cărbune active în sistemul energetic din România. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că acum 5 ani de zile, cei care au decis în dreptul României au asumat că până la finalul anului 2025, ca România să renunţe total la minele pe cărbune şi la centralele pe cărbune, cu condiţia de a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacităţi de producţie a energiei electrice. Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie”, a precizat ministrul.

Pentru că proiectele nu s-au concretizat, românii plătesc astăzi cele mai mari facturi pentru energia electrică și nimeni nu-și asumă responsabilitatea.

”Dacă vom scoate capacităţile de producţie a energiei pe cărbune vom ajunge în situaţia în care să crească şi mai mult preţul la energia electrică. Vom ajunge în situaţia în care mii de oameni să rămână fără locuri de muncă la CE Oltenia şi în toată Valea Jiului şi vom ajunge în situaţia în care lucruri care trebuiau făcute acum 5-4-3 ani, care au proiecte întârziate de ani de zile, să le facem într-un termen foarte scurt”, a explicat Ivan.