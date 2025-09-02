La Mediu suntem în medie

176273 – 02092025 – În 2023, 12,2% din populația UE (în scădere de la 15,1% în 2019) a considerat că problemele de poluare sau de mediu le-au afectat gospodăria.

Malta a avut cea mai mare pondere a populației care au reclamat astfel de probleme (34,7%), urmată de Grecia (20,5%) și Germania (16,8%).

În schimb, în Croația este cea mai mică pondere (4,2%) a celor care relamă probleme de mediu, înaintea Suediei (5%) și Slovaciei (5,8%).

La nivelul UE, expunerea la poluare sau alte probleme de mediu a crescut odată cu gradul de urbanizare. În timp ce persoanele care locuiau în zonele rurale au fost afectate în proporție de 6,8%, în orașe problema a fost semnalată de 10,5% din populație, iar în suburbii – de 17,2%.

Media europeană a unor astfel de reclamații este 12,2%. România se află puțin sub media europeană (11,7%).