Lansarea ghidurilor pentru prevenirea, gestionarea și intervenția în cazurile de bullying din unitățile de învățământ din România

176423 – 19092025 – Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților a găzduit în data de 18 septembrie 2025, evenimentul de lansare a ghidurilor pentru prevenirea, gestionarea și intervenția în cazurile de bullying din unitățile de învățământ din România, adresate copiilor, părinților, profesorilor și structurilor statului, realizate de Poliția Română, prin Direcția Siguranța Școlară, în parteneriat cu Fundația Neuroatipic.

Cele patru ghiduri vizează prevenirea bullying-ului în rândul elevilor, modalități de intervenție în cazurile de hărțuire școlară, sprijinul emoțional acordat victimelor și responsabilizarea comunității educaționale, astfel: Ghid I – ”Eroul din clasă” (elaborat pentru elevi); Ghid II – ”Misiune anti-bullying” (elaborat pentru structurile cu atribuții pe linie de siguranță școlară); Ghid III – ”Ce poți face?” (elaborat pentru părinți); Ghid IV – ”Cum să oprești bullyingul și să schimbi destine” (elaborat pentru cadrele didactice).

Deputatul Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ, a salutat inițiativa și a subliniat că aceasta răspunde într-un mod concret nevoii de conștientizare și adaptare continuă a tuturor celor implicați, fie ei elevi, părinți sau cadre didactice, în prevenirea și gestionarea fenomenelor de agresivitate din unitățile de învățământ. Într-un context în care bullyingul în diverse forme devine tot mai vizibil și mai nociv, nevoia unei intervenții bine structurate devine tot mai necesară.

În cadrul discuțiilor au luat cuvântul din partea inițiatorilor ghidurilor, Maria Cristina Nedelcu, președintele Fundației Neuroatipic, și comisarul-șef Alexandru Ionuț Leuțu Cotroceanu, director al Direcției Siguranța Școlară – Poliția Română, alături de reprezentanți ai mediului academic, ai elevilor și părinților, ai societății civile și altor instituții publice din domeniu. Discuția a fost moderată de către Andreea Marinescu, jurnalist și ambasador al Fundației Neuroatipic.

Astfel de acțiuni sunt importante și binevenite, mai ales în climatul școlar actual, în care un procent important de elevi resimte oboseală cronică, anxietate și singurătate, iar o parte dintre aceștia manifestă comportamente de risc, precum bullyingul, auto-vătămarea și consumul de substanțe psihoactive.

În contextul în care anul 2025 a fost desemnat Anul Național al Copilului, elaborarea acestor ghiduri reprezintă un demers comun și necesar spre construirea unui climat școlar sigur și incluziv, dar și instrumente practice pentru a acționa corect și unit. Ele dau copiilor o voce, părinților sprijin, profesorilor resurse și instituțiilor responsabilitate.

Cele patru ghiduri pot fi descărcate aici: https://sigurantascolara.ro/ghiduri-pentru-prevenirea-si-gestionarea-bullyingului-in-scoli/