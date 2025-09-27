Liniile 100, 203 și 205, deviate temporar sâmbătă, pentru desfășurarea evenimentului „Cupa Toamnei 2025″

176492 – 27092025 – Liniile 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate în ziua de sâmbătă, 27.09.2025, între orele 06:00-18:30, perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Cupa Toamnei 2025″.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) a dispus modificarea traseelor liniilor menționate, astfel:

Linia 100:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă Sosiri” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205:

– va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, pe urmă pe traseul stabilit conform restricțiilor impuse de evenimentul „Străzi Deschise – București Promenadă Urbană”, pe Calea Victoriei, Bd. Dacia, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, stația „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Tot în ziua de 27 septembrie, în intervalul orar 06:00-18:30, stația „Arcul de Triumf” (aferentă liniilor 282, 331, 331B și 335), amplasată pe Bd. Constantin Prezan, sensul către Piața Charles de Gaulle, va fi suspendată.