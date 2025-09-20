Liniile 434 și 483 – deviate în perioada 22.09-30.10.2025, pentru lucrări edilitare

176428 – 20092025 – Autobuzele liniilor 434 și 483 vor circula pe trasee modificate în perioada 22.09.2025-30.10.2025, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 501A – Chiajna.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), cele două linii vor fi deviate astfel:

Linia 434:

Pe sensul spre „M Lujerului”: „Chiajna-Stelelor”, Drumul Ciorogârla, Str. Stelelor, Str. Apeductului, Intrarea Eroului, Str. Vlad Țepeș, Str. Eroului, Str. Ion Luca Caragiale, Str. Alexandru Ioan Cuza, Str. 1 Decembrie 1918, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. 1864, Str. Roșu, Str. Emil Giurgea, Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, „M Lujerului”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 483:

Pe sensul spre „Chiajna-Stelelor”: „M Lujerului”, Bd. Iuliu Maniu, Str. Dezrobirii, Bd. Uverturii, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. 1 Decembrie 1918, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Stelelor, Drumul Ciorogârla, „Chiajna-Stelelor”.

Pe sensul spre „M Lujerului”: „Chiajna-Stelelor”, Drumul Ciorogârla, Str. Rezervelor, Str. Apeductului, Str. Crinului, Str. 1 Decembrie 1918, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Alexandru Ioan Cuza, Str. 1864, Str. Roșu, Str. Emil Giurgea, Bd. Uverturii, Șos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, „M Lujerului”.