176458 – 23092025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 24 septembrie a.c. o emisiune cu o tematică de colecție Locomotive cu abur

compusă din patru mărci poștale, un plic „prima zi”, 4 cărți maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat.

Istoria căilor ferate din România începe cu anul 1854 când a fost inaugurat în Banatul aflat sub administrație austro-ungară, traseul Oravița – Baziaș, cu o lungime de 62 de km. Locomotivele cu abur utilizate erau fabricate în Austria.

Pe teritoriul Regatului României, sub domnia Regelui Carol I, prima cale ferată construită de Compania engleză John Trevor-Barkley, inaugurată în anul 1869, a fost București Filaret – Giurgiu.

Prima cale ferată construită integral de inginerii români a fost Buzău – Mărășești, inaugurată la 18 octombrie 1881, considerată un succes remarcabil al tehnicii feroviare autohtone, având costuri mult mai mici decât cel al unor realizări similare din alte țări europene.

Au urmat lucrări ample de modernizare începând cu integrarea portului Constanța în circuitul feroviar prin realizarea deosebită reprezentată de renumitul proiect al lui Anghel Saligny, ,,Podul Regele Carol I” de la Cernavodă și continuând cu dublarea unor linii pe traseele Constanța –Cernavodă (1931), Adjud – Tecuci (1933), Câmpina – Brașov (1941). Se adaugă mai apoi încă 635 km de linie dublă. Ținând seama de transformările și modernizările cu mare vizibilitate ale sistemului feroviar, perioada anilor ’30-’40 poate fi catalogată drept „epoca de aur” a căilor ferate în România.

Cele patru mărci poștale ale emisiunii filatelice reproduc în imaginile lor locomotive cu abur aflate în exploatare între anii 1872- 1977.

Locomotiva „Resicza 2” (marca poștală cu valoarea nominală de 4 lei) a fost fabricată la Reșița, în premieră, în anul 1872, după modelul locomotivei „Szekul” adusă de la Viena. Această locomotivă avea ecartament îngust (948 mm). De menționat că la Reșița între 1925 și 1964 s-au fabricat 1461 de locomotive cu abur, de diferite tipuri, ecartamente și puteri.

Locomotiva CFR 1493 a fost fabricată la Uzinele Henschel & Sohn din Kassel în anul 1894 (marca poștală cu valoarea nominală de 6,50 lei). Firma, fondată în anul 1810 a construit între anii 1849 și 1961, peste 30.000 de locomotive.

Locomotivă fabricată la București în 1949 la Uzina 23 August (marca poștală cu valoarea de 7 lei) a făcut parte dintr-un lot de 10 locomotive ce au fost destinate tractării trenurilor pe căile ferate înguste, operate de CFR.

Locomotiva 231.065 din celebra serie CFR ,,Pacific” (marca poștală cu valoarea nominală de 14 lei ) face parte dintr-un lot de 90 de locomotive achiziționate de CFR între anii 1913 – 1922 de la firma germană Henschel & Sohn din Kassel. Această locomotivă din serie a fost repartizată Depoului CFR București Călători în anul 1922. La 15 octombrie, același an, a tractat Trenul regal până la Alba Iulia, unde a avut loc ceremonialul încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

Plicul „prima zi” reproduce un peisaj panoramic al unei zone submontane traversată de un tren tractat de o locomotivă cu abur.

Emisiunea este disponibilă de miercuri, 24 septembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/