Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176287 – 03092025 –

34.641 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 34.641 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.239); conducător auto transport rutier (1.934); agent de securitate (1.878); manipulant mărfuri (1.857); lucrător comercial (1.567); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.509); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.310); ajutor bucătar (1.030); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (768); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (670); casier (637) etc.

Din cele 34.641 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.179 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.489 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; casier; agent servicii client; lucrător comercial etc), 6.755 pentru persoanele cu studii profesionale (agent de securitate; sudor; ajutor bucătar; fierar betonist; dulgher (exclusiv restaurator) etc.), restul de 19.218 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; lucrător în bucătărie (spălător case mari) etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

248 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 248 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 79 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda –34 locuri de muncă pentru muncitor prefabricate elemente beton.

Polonia – 29 locuri de muncă pentru: lucrător în depozit; montator țevi industriale; coordonator montator sisteme de conducte; muncitor în construcții.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Slovenia – 15 locuri de muncă pentru lucrător asamblare auto.

Irlanda – 9 locuri de muncă pentru: recepționer; portar; asistent barman/ospatar; supervizor asistent cazare; asistent cazare; cofetar-patiser (commis chef); bucătar (chef de partie); terapeut SPA.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher; zidar.

Franța – 1 loc de muncă fizioterapeut.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.