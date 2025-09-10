Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176341 – 10092025 –

34.672 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 34.672 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.073); conducător auto transport rutier (1.964); agent de securitate (1.929); lucrător comercial (1.705); manipulant mărfuri (1.529); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.507); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.352); ajutor bucătar (963); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (840); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (746); ambalator manual (738) etc.

Din cele 34.672 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.206 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.294 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (casier; agent servicii client; vânzător; asistent medical; lucrător gestionar etc), 6.549 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; agent de securitate; sudor; ajutor bucătar etc.), restul de 19.623 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; lucrător în bucătărie (spălător case mari) etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

248 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 248 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 79 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda –34 locuri de muncă pentru muncitor prefabricate elemente beton.

Polonia – 35 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic; lucrător în depozit; montator țevi industriale; coordonator montator sisteme de conducte; muncitor în construcții.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Slovenia – 15 locuri de muncă pentru lucrător asamblare auto.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Irlanda – 3 locuri de muncă pentru: recepționer; portar; terapeut SPA.

Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher; zidar.

Franța – 1 loc de muncă fizioterapeut.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.