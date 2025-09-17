Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176397 – 17092025 –

33.757 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 33.757 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.057); agent de securitate (1.783); curier (1.753); lucrător comercial (1.659); manipulant mărfuri (1.549); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.341); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.117); ajutor bucătar (871); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (862); ambalator manual (693); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (660) etc.

Din cele 33.757 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.957 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; contabil etc.), 6.550 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; casier; conducător auto transport rutier; agent servicii client; curier etc), 6.932 pentru persoanele cu studii profesionale (agent de securitate; sudor; fierar betonist; ajutor bucătar; lăcătuș mecanic etc.), restul de 18.318 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

231 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 231 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 79 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda –42 locuri de muncă pentru: sudor MIG/MAG; mașinist CNC-Mazak; mașinist CNC; operator CNC; muncitor prefabricate elemente beton.

Slovenia – 20 locuri de muncă pentru: finisor fațade exterioare clădiri; sudor MIG/MAG; lucrător asamblare auto.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Polonia – 11 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic; lucrător în depozit.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.