Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176466 – 24092025 –

31.747 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 31.747 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (1.927); conducător auto transport rutier (1.845); lucrător comercial (1.593); curier (1.584); manipulant mărfuri (1.344); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.271); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (873); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (831); ajutor bucătar (826); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (661); casier (590) etc.

Din cele 31.747 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.097 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; contabil etc.), 6.365 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; casier; agent servicii client; curier; agent de vânzări etc), 6.295 pentru persoanele cu studii profesionale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; agent de securitate; sudor; fierar betonist etc.), restul de 16.990 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

235 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 235 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 79 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori; zugrav-tencuitor; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor; lucrator în producție – procesare produse din carne.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda –44 locuri de muncă pentru: sudor MIG/MAG; mașinist CNC-Mazak; mașinist CNC; operator CNC; muncitor prefabricate elemente beton; muncitor la demolări.

Slovenia – 22 locuri de muncă pentru: finisor fațade exterioare clădiri; sudor MIG/MAG; lucrător asamblare auto; șofer camion.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Polonia – 11 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic; lucrător în depozit.

Austria – 8 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC; mecanic auto.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.