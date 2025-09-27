Lucrările pentru siguranța comunităților din aval de barajul Vidraru, aproape de finalizare

176494 – 27092025 – Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea, finalizează lucrările necesare pentru tranzitarea în siguranță a debitelor care vor fi evacuate controlat din lacul Vidraru, aflat în administrarea Hidroelectrica.

Perioada de maximă vigilență va fi între 12 noiembrie 2025 și 9 ianuarie 2026 când vor fi deschise golirile de fund, iar pe albia veche a râului Argeș va fi deversat controlat un debit de aproximativ 45-50 mc/s.

Pentru ca acest proces să aibă loc în condiții de siguranță, Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea au pus în aplicare un set de măsuri tehnice, legale și organizatorice cu scopul protejării populației, a infrastructurii și a mediului înconjurător. Încă din luna februarie a acestui an, specialiștii ABA Argeș–Vedea, împreună cu UAT Arefu și UAT Corbeni, au efectuat inspecții pe sectorul aval de baraj Vidraru – amonte baraj Oești, identificând 32 de puncte critice pe o lungime de aproximativ 12 km. În baza mandatului acordat prin hotărârea CJSU Argeș, echipele au desfășurat lucrări de defrișare a vegetației, recalibrare de albie, decolmatare și dezafectare a construcțiilor ilegale, astfel încât debitul controlat să poată fi tranzitat fără riscuri pentru populație și infrastructură. Toate intervențiile se desfășoară exclusiv pe albia minoră a râului Argeș, domeniu public al statului administrat de A.N. „Apele Române”.

Astăzi, directorul general al Apelor Române, Florin Ghiță, s-a aflat pe teren pentru a verifica modul în care decurg lucrările: „Sunt mulțumit de ritmul și calitatea intervențiilor realizate de echipele noastre. Este esențial să lucrăm preventiv și să ne asigurăm că fiecare etapă este pregătită cu responsabilitate, pentru a proteja oamenii și comunitățile din aval”, a declarat acesta.

Măsurătorile topografice și modelările hidraulice confirmă că debitul evacuat, de aproximativ 45–50 mc/s, va putea fi tranzitat prin albia minoră a râului în condiții de siguranță, după finalizarea tuturor lucrărilor planificate.

Colaborarea dintre Apele Române și Hidroelectrica este strânsă pe întreaga durată a operațiunilor, fiecare etapă fiind atent coordonată și monitorizată pentru a asigura desfășurarea golirii controlate în condiții de deplină siguranță.

Această acțiune face parte din proiectul de Retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru, o investiție majoră ce urmărește punerea în siguranță, evaluarea structurală și modernizarea barajului, pentru ca acesta să funcționeze eficient în următorii 40 de ani.