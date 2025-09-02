Majorarea TVA la carte și lipsa investițiilor lasă România pe ultimul loc în UE la lectură

176276 – 02092025 – Deputatul de Tulcea, Andrei Cosmin, atrage atenția asupra faptului că „România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea populației care citește cel puțin o carte pe an, doar 29,5%. Acest indicator îngrijorător reflectă nu lipsa de interes a oamenilor, ci lipsa de investiții și de politici publice coerente în sprijinul lecturii și al culturii scrise”.

Parlamentarul subliniază că majorarea TVA la carte, de la 5% la 11%, pune o presiune suplimentară pe o piață editorială deja fragilă. „Sunt înregistrate costuri tot mai mari la hârtie, tipar și distribuție, iar statul, în loc să susțină accesul la carte, îl îngreunează. În 2024, achizițiile de carte pentru bibliotecile publice au însumat doar 3 milioane de lei, adică mai puțin de 70 de euro per bibliotecă, o sumă derizorie, fără impact real asupra cititorilor”, a adăugat Andrei Cosmin.

Deputatul amintește că în alte state europene achizițiile publice de carte sunt un pilon de stabilitate pentru editori și librării, stimulând diversitatea și accesul la cultură. „La noi, lipsa acestor programe face ca lectura să devină un lux, mai ales în comunitățile rurale, unde bibliotecile dispar sau funcționează cu fonduri de carte depășite. Dacă nu schimbăm această tendință, vom continua să pierdem generații întregi pentru care lectura nu va mai fi o obișnuință, ci o raritate”, a avertizat parlamentarul de Tulcea.