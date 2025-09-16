Maraton caritabil la Brașov

Să alergăm împreună pentru o lume mai bună

176389 – 16092025 – În 20 septembrie, la Brașov, se dă startul maratonului Bimbo Global Race.

”Nu este despre 5, 2 sau 1 kilometru din cursă. Este despre a ne alinia la start umăr lângă umăr și a da tot ce avem mai bun pentru cei mai puțin norocoși decât noi. Este despre a petrece o zi activă cu bucurie, în mijlocul naturii. Adulți și copii, familie și prieteni, sunt bineveniți alături de noi”, menționează organizatorii.

Scopul evenimentului este unul caritabil, înscrierea fiecărui participant la acest maraton însemnând 20 de felii de pâine donate. Organizatorii și-au propus 150.000 de felii.

Cei care vor să se alăture demersului o pot face pe site-ul organizatorilor.