Marius Lazurca, chemat în țară pentru a ocupa o funcție la București

176384 – 16092025 – Președintele României a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius Lazurca din postul de ambasador în Mexic, la finalul mandatului de 4 ani. Numele lui Lazurca a fost vehiculat recent pentru funcția de director al Serviciului de Informaţii Externe. „Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală”, a spus președintele, la Antena3 CNN, întrebat dacă îl va numi pe Lazurca la conducerea SIE.

Anunțul de rechemare a lui Lazurca a fost făcut luni seară de Administrația Prezidențială, cu foarte puțin timp înainte ca președintele României să apară la interviul televizat de la Antena 3 CNN.

Lazurca a ocupat funcția de ambasador în Mexisc din 2021, astfel că i s-a încheiat mandatul uzual de 4 ani. Marius Lazurca (54 de ani), diplomat de carieră, a mai fost ambasador la Vatican, în Republica Moldova și în Ungaria.

În interviul de aseară, președintele României a fost întrebat despre rechemarea lui Marius Lazurca de la postul din Mexic.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, o cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, a răspuns Dan.

Moderatorul Mihai Gâdea a repetat întrebarea, insistând să obțină de la președinte răspunsul la întrebarea: „L-ați chemat pentru șefia SIE?”. „L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a adăugat Nicușor Dan.

Există varianta potrivit căreia dacă nu se va ajunge la un consens cu reprezentanții partidelor de la guvernare pentru ocuparea funcție de director general al SIE, Marius Lazurca să fie propus pentru preluarea funcției de ministru de Externe.