Ministerul Afacerilor Externe organizează o nouă ediție a Zilei Porților Deschise

176286 – 03092025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) organizează vineri, 5 septembrie a.c., în intervalul orar 12:00-18:00, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise, cu tururi ghidate din oră în oră, la sediul central și la Centrul de Instruire a Personalului Consular (CIPC).

Evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomației Române, își propune să ofere publicului, din perspectivă istorică și contemporană, o imagine nemijlocită asupra acțiunii diplomatice și consulare românești.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere, la sediul central al instituției din Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, activitatea Ministerului Afacerilor Externe într-un mod interactiv prin: tururi ghidate, expoziții tematice cu documente inedite din arhiva istorică și prezentări ale unor evenimente diplomatice (primiri ale oficialilor străini, consultări politice, prânzuri și dineuri de lucru, negocieri, semnarea unor documente).

La Centrul de Instruire a Personalului Consular, situat în str. Daniel Constantin nr. 17, sector 1 vor fi prezentate informații privind activitatea consulară, respectiv, serviciile și procedurile consulare derulate la nivelul unei misiuni diplomatice și ale unui oficiu consular.

Participarea se face pe bază de programare, prin completarea formularului de înscriere, disponibil la următorul link: https://forms.gle/AieSiaH2YLZQoDVv9, în perioada 1 – 3 septembrie a.c. Accesul vizitatorilor în clădire va fi permis doar pe baza unui act de identitate valabil și cu respectarea programării stabilite.