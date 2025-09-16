Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Aproximativ 98,6% dintre titulari au rămas în aceleaşi unităţi şcolare

S-a redus drastic plata cu ora și sunt tot mai puțini suplinitori necalificați

176382 – 16092025 – Numărul de titulari nu s-a redus „drastic”, dimpotrivă, suplinitorii nu au dispărut – suplinitorii calificaţi au rămas relativ stabili -, iar normele la plata cu ora şi-au găsit cadre didactice care să le susţină, anunță Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

98,6% dintre titulari au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar acolo unde fragmentarea normei era deja în peste trei unităţi şcolare s-a creat posibilitatea de a nu se fragmenta suplimentar.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării susţin că în anul şcolar 2025 – 2026, în comparaţie cu anul şcolar 2024 – 2025, a crescut atât numărul profesorilor calificaţi la care copiii au acces, cât şi timpul de interacţiune cu aceştia şi a scăzut numărul personalului necalificat.

„În general, a crescut uşor numărul de cadre didactice cu un singur contract de muncă, pe perioadă nedeterminată şi determinată, reducându-se semnificativ cheltuielile cu contractele la plata cu ora. Altfel spus, impactul pozitiv asupra copiilor şi a procesului educaţional este deja o realitate, iar preocuparea noastră va continua să se concentreze în perioada următoare asupra profesorilor: vom face eforturi pentru reducerea timpului dedicat activităţilor birocratic-administrative din timpul total de lucru, odată ce acesta este alocat mai mult pentru activităţi de predare”, afirmă aceeaşi sursă.

În baza datelor preliminare furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, rezultă că măsurile adoptate au condus la reducerea semnificativă a celor peste 30.000 norme didactice de predare salarizate în regim de plată cu ora, în anul şcolar 2024 – 2025, care aduceau un cost anual semnificativ.

Totodată, în anul şcolar 2025 – 2026, prin redistribuirea acestor norme didactice de predare salarizate în regim de plată cu ora, în normele cadrelor didactice titulare şi ale celor angajate pe perioadă determinată („suplinitori”), ca urmare a creşterii cu 2 ore/săptămână a timpului dedicat pentru predare-învăţare-evaluare cu elevii la clasă (în timpul de lucru săptămânal de 40 de ore pe săptămână), din datele preliminare comunicate de inspectoratele şcolare, situaţia se prezintă astfel:

* numărul normelor ocupate cu profesori titulari a crescut cu circa 3%;

* numărul normelor ocupate pe perioadă determinată (cu profesori suplinitori calificaţi) a rămas relativ constant;

* a scăzut cu circa 17% numărul normelor ocupate cu personal fără studii corespunzătoare postului (suplinitori necalificaţi), ajungându-se astfel la aproximativ 4.500;

* numărul normelor ocupate în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate: de la 30.128 la circa 14.500.