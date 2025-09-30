Ministerul Justiției confirmă arestarea lui Horațiu Potra în EAU

176511 – 30092025 – Conducerea Ministerului Justiției a discutat, în regim de videoconferință, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite, care au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra, a fiului și a nepotului, aflați pe teritoriul EAU. Cei trei se află în custodia autorităților emirateze, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

Comunicatul confirm, astfel, arestarea celor trei, înlăturând zvonurile potrivit cărora acțiunea ar fi fost o informație falsă.

Pentru a nu periclita procedurile de extrădare, Ministerul Justiției nu dă amănunte suplimentare.

De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea.