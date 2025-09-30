Miniștrii Apărării român și polonez au discutat despre împrumuturile date de UE pentru înarmare

176510 – 30092025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut luni, 29 septembrie, o întrevedere omologul polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz.

S-a discutat despre consolidarea dialogului strategic și întărirea Flancului Estic. În acest sens, au fost analizate inițiativele recent lansate la nivelul NATO – Eastern Sentry – și al Uniunii Europene – Eastern Flank Watch, cu obiectivul de a acționa într-un cadru coerent, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. În cadrul întrevederii a fost subliniat faptul că România și Polonia se confruntă cu provocări de securitate similare, ceea ce consolidează cooperarea dintre cele două state. Totodată, au fost evidențiate rolurile prioritare ale mobilității militare și ale simplificării legislației europene în domeniul apărării.

Cei doi oficiali au subliniat importanța unei colaborări strânse între NATO și UE, mai ales în contextul intensificării eforturilor comune pentru consolidarea Flancului Estic.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat modalități concrete de susținere a capacităților industriale ale celor două state de pe Flancul Estic. A fost subliniată oportunitatea cooperării în domeniul achizițiilor finanțate prin instrumentul SAFE, ca mijloc de sprijin pentru modernizarea forțelor armate și dezvoltarea industriei de apărare.