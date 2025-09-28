Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, invitată la Princeton pentru a prezenta perspectiva României

176500 – 28092025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la o discuție pe tema optimizării parteneriatului transatlantic în vederea abordării provocărilor geopolitice și globale, găzduită de Școala de Afaceri Publice și Internaționale a Universității Princeton.

Ministrul român a susținut că un parteneriat transatlantic robust, caracterizat de cooperare, coordonare și complementaritate între elementele sale – NATO, parteneriatele UE cu statele din America de Nord și UK, precum și parteneriatele României cu SUA, Marea Britanie și Canada – reprezintă un interes național esențial, pe care România îl va promova și apăra.

Oana Țoiu a subliniat că parteneriatul transatlantic rămâne crucial pentru securitatea și prosperitatea SUA și a Europei.

Acest lucru nu exclude însă optimizarea relației pentru a ține pasul cu noile realități geo-politice, în primul rând existența unei competiții strategice globale între două abordări: cea propusă de statele democratice și cea propusă de puteri revizioniste.

Ministrul de externe român a punctat evoluțiile în domeniul apărării, unde noile angajamente și inițiative europene trebuie să mențină și să întărească legăturile cu SUA, precum și oportunitățile comune pentru întărirea componentei de investiții și comerciale în domeniile energie și tehnologie.

În domeniul energetic, SUA este un partener esențial în asigurarea securității energetice europene, în special în energia nucleară unde investițiile comune SUA-România au un rol important.

Referindu-se la regiunea Mării Negre, oficialul român a argumentat în favoarea prioritizării acesteia în procesul de stabilire a unei noi sinergii între componentele relației transatlantice. A salutat rolul SUA în asigurarea stabilității regionale, subliniind importanța unei prezențe militare Aliate și americane stabile și contribuția SUA la securitatea energetică și consolidarea conectivității dintre statele de la Marea Neagră.

În cadrul vizitei la Universitatea Princeton, ministrul român de externe a avut o discuție cu Amaney Jamal, decan al Școlii de Afaceri Publice Internaționale (SPIA). În acest cadru a fost agreat un program avansat de stagii în instituții publice în România organizat de SPIA și MAE român începând cu anul universitar 2026/2027.

Totodată, ministrul de externe a avut o întâlnire cu profesori, cercetători, specialiști și studenți români din cadrul universității.