Ministrul Apărării , întrevedere cu reprezentanții companiei italiene Fincantieri

176488 – 26092025 – Ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu a primit vineri, 26 septembrie, vizita reprezentanților companiei italiene Fincantieri, la sediul MApN.

Discuțiile au vizat programele de înzestrare și modernizare ale Forțelor Navale Române și modalitățile prin care acestea pot beneficia de investițiile efectuate de compania Fincanteri în România, în șantierele navale de la Tulcea și Brăila.

De asemenea, au fost punctate și aspecte ale participării țării noastre la Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), care pune accentul pe implicarea majoră a industriei europene de apărare, inclusiv în parteneriat cu terțe state, precum Ucraina, în dezvoltarea, fabricarea și integrarea echipamentelor militare, cu minimum 65% componente realizate pe teritoriul Uniunii Europene.