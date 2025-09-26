Acasă Social Aparare Ministrul Apărării , întrevedere cu reprezentanții companiei italiene Fincantieri

Ministrul Apărării , întrevedere cu reprezentanții companiei italiene Fincantieri

De
A.R.
-
Ionut mosteanu reprezentanții companiei italiene fincantieri 1

176488 – 26092025 –  Ministrul Liviu-Ionuț Moșteanu a primit vineri, 26 septembrie, vizita reprezentanților companiei italiene Fincantieri, la sediul MApN.

Discuțiile au vizat programele de înzestrare și modernizare ale Forțelor Navale Române și modalitățile prin care acestea pot beneficia de investițiile efectuate de compania Fincanteri în România, în șantierele navale de la Tulcea și Brăila.

 De asemenea, au fost punctate și aspecte ale participării țării noastre la Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), care pune accentul pe implicarea majoră a industriei europene de apărare, inclusiv în parteneriat cu terțe state, precum Ucraina, în dezvoltarea, fabricarea și integrarea echipamentelor militare, cu minimum 65% componente realizate pe teritoriul Uniunii Europene.

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.