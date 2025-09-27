Ministrul apărării naționale, la reuniunea UE privind inițiativa „Eastern Flank Watch”

176495 – 27092025 – Vineri, 26 septembrie, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a participat prin videoconferință la reuniunea organizată de comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, dedicată discuțiilor privind consolidarea securității și apărării Flancului Estic al Uniunii Europene.

La reuniune au luat parte reprezentanți ai statelor membre aflate la granița războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și România, precum și Slovacia și Ungaria. De asemenea, au participat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și reprezentanți ai Președinției daneze a Consiliului UE. NATO a fost prezentă în calitate de observator, iar ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, a avut o contribuție în cadrul discuțiilor.

Consultările s-au desfășurat în contextul vizitelor recente efectuate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în statele de pe Flancul Estic, precum și al anunțului acesteia privind lansarea inițiativei „Eastern Flank Watch”, prezentată în discursul privind „Starea Uniunii”.

Inițiativa urmărește consolidarea apărării europene pe Flancul Estic, prin crearea unui sistem tehnologic avansat, cunoscut sub denumirea de „Drone Wall” – o rețea capabilă să detecteze, să urmărească și să neutralizeze amenințările aeriene, precum drone și alte mijloace de atac.

Discuțiile s-au concentrat pe definirea unui plan tehnic de acțiune, susținut de experți naționali, precum și pe mobilizarea industriei europene de apărare. Totodată, a fost abordată necesitatea configurării unui instrument financiar la nivelul Uniunii Europene, care să permită transformarea proiectului în realitate și să întărească protecția statelor membre de pe Flancul Estic.

În cadrul intervenției sale, ministrul apărării naționale a evidențiat importanța mobilizării instrumentelor europene existente, valorificarea experienței Ucrainei în confruntarea cu Federația Rusă și coordonarea strânsă cu NATO. Totodată, a subliniat că regiunea Mării Negre este o zonă critică pentru securitatea Flancului Estic, iar provocările reprezentate de dronele navale și aeriene necesită un răspuns coordonat, prin soluții tehnologice avansate și o implicare activă a industriei europene de apărare.