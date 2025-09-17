Ministrul Apărării Naționale, vizită la Centrul de Instruire de la Smârdan și la Șantierul Naval Damen Galați

Ministrul Apărării Naționale, vizită la Centrul de Instruire de la Smârdan și...

176391 – 17092025 – Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, însoțit de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a vizitat marți, 16 septembrie, Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă de la Smârdan, județul Galați.

Reprezentanții Statului Major al Forțelor Terestre au prezentat planurile de modernizare ale centrului de instruire și nevoile de sprijin pentru accelerarea proiectelor de investiții.

Ministrul Moșteanu a solicitat un raport detaliat cu privire la stadiul avizelor pentru proiectele majore și a precizat că „armata are nevoie de condiții de instruire cât mai apropiate de cele din câmpul de luptă”. „Voi oferi tot sprijinul pentru continuarea investițiilor în înzestrarea, echiparea și instruirea militarilor români”, a spus ministrul apărării naționale.

Reprezentanții conducerii MApN au asistat la antrenamente ale unor subunități din Divizia 2 Infanterie Getica, aflate la instruire în poligon, și au apreciat profesionalismul acestora.

La activitate au mai fost prezenți locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Daniel Pop, și comandantul Diviziei 2 Infanterie, generalul-maior Gabriel Turculeț.

De asemenea, ministrul părării a vizitat Șantierul Naval Damen din Galați.

Reprezentanții companiei de construcții navale au prezentat capacitățile tehnologice și portofoliul de produse, în special pe cele din zona de apărare.

Ministrul Moșteanu a apreciat tehnologiile avansate folosite pentru dezvoltarea proiectelor și, mai ales, investițiile în resursa umană locală.