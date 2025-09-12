Ministrul Apărării vrea să schimbe șeful DGIA

176360 – 12092025 – Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vrea schimbarea din funcție a generalului-locotenent Petru Băiceanu, de la șefia DGIA, scrie EVZ.ro. Miza pare să fie controlul asupra unuia din cele mai puternice servicii de informații departamentale, mai ales în contextul achizițiilor de armament anunțate recent.

DGIA poate verifica influențele din exterior și eventualele interese ascunse ale celor care se ocupă de aceste achiziții. Pretextul căutat de Moșteanu este, potrivit sursei citate, legat de cazul Horațiu Potra și prezența unor militari activi sau în rezervă printre “mercenari”.

Într-un interviu acordat Digi 24, Moșteanu a menționat că se știa de prezența lor, exitând pe rol niște dosare penale. Întrebat dacă militarii știau că merg sub comanda lui Horațiu Potra: „Vreau să știu cine (a știut). Cred că Potra a avut suport și acoperire de la o parte importantă din statul român. Nu poți să ai arsenal acasă și milioane în podea (fără ca cineva să știe).” În plus a precizat că studiază cazurile cu militarii care au plecat și, împreună cu ministrul Predoiu, lucrează la un proiect de lege ca asta să nu se mai întâmple.

Într-o altă intervenție, Ionuț Moșteanu a fost mult mai clar: “Cei din DGIA care au știut sau au fost implicați nu vor mai fi acolo”, indicând astfel direcția în care vrea să ducă ancheta internă.

Cu alte cuvinte, deliberat sau nu, ministrul și-a denigrat propriii oameni, lăsând să se înțeleagă că în cazul DGIA ar putea exista fie complicitate, fie incompetență – ambele variante fiind deosebit de grave atât pentru armată, cât și pentru diplomație.

Oficialii americani au fost surprinși de declarațiile ministrului, în condițiile în care cu luni înainte ca Moșteanu să devină ministru instituția prezentase un raport oficial pe această temă. Conform acelui raport 466 de foști militari români (ajunși în rezervă din diferite motive) au lucrat, prin contract, pentru companii de securitate în Congo, iar 7 militari activi, aflați în concediu de creștere copil, au prestat activități în Congo în perioada 2023–începutul lui 2025.

Așadar, situația era deja documentată, iar verificările începuseră cu luni bune înainte. DGIA trimisese chiar și informări către Parchetul Militar privind aceste cazuri. DGIA este serviciul care a sesizat Parchetul Militar în repetate rânduri pe această temă.

Îngrijorare la nivelul partenerilor strategici

Formularea generală folosită de ministru, înaintea prezentării de probe, a proiectat suspiciunea la nivel instituțional (DGIA), riscând bruiajul în cooperarea curentă cu partenerii. Unele publicații au relatat chiar despre „îngrijorare” la Ambasada SUA, ceea ce – indiferent de nuanțe – arată sensibilitatea subiectului.

DGIA e nod operațional în schimbul de informații și sprijin pentru teatrul ucrainean. Orice semnal public de instabilitate trebuie însoțit de calendar clar de clarificare și de mesaje prudente. Altfel, partenerii pot ridica întrebări despre predictibilitate exact când frontul estic cere sincronizare fină.