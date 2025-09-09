Acasă Social Educatie Ministrul David către profesorii care boicotează orele la clasă: Grijă mare la...

Ministrul David către profesorii care boicotează orele la clasă: Grijă mare la salarii!

 176328 – 09092025 – După haosul generat în multe școli în prima zi a noului an școlar, și în a doua zi multe cadre didactice protestează față de măsurile luate de Guvern în domeniul Educației. Mulți educatori, învățători și profesori nu predau astăzi, preferând doar să supravegheze copiii la clasă, mergând astfel înainte cu protestele. În acest context, ministrul Educației, Daniel David, atrage atenția că se pune și problema salariilor pe care trebuie să le primească aceste cadre didactice și solicită directorilor instituțiilor de învățământ să monitorizeze eventualele cazuri de boicot, pentru că ar problemă de ordin legal privind salarizarea.

 

