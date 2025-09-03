Ministrul Educației cere directorilor să anunțe clar dacă în 8 septembrie copiii vin la școală

176280 – 03092025 – Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți la Antena 3 că este „convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli” în 8 septembrie, la deschiderea anului școlar 2025-2026, în ciuda protestului anunțat de sindicate. El a precizat că le va cere directorilor să comunice părinților care este situația în unitățile de învățământ pe care le gestionează.

Ministrul Daniel David a spus că le va solicita „tuturor directorilor” de școli să îi informeze pe părinți dacă în unitatea de învățământ respectivă există forme de protest care afectează prima zi a anului școlar.

Oficialul este încrezător că elevii „care merg la școli vor fi primiți în școli” în data de 8 septembrie.

„Mesajul meu către părinți și către elevi, și către profesori, sigur, este că, dincolo de controversele care există inevitabil în acest moment în domeniul nostru, de supărările pe care le avem unii sau ceilalți, toți știm că în final ne interesează interesul copiilor, interesul elevilor. Sunt convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli”, a adăugat Daniel David.

La începutul lunii, printr-un comunicat comun, sindicatele din învățământ au anunțat că vor boicota prima zi de școală și, în loc să meargă la catedre pe 8 septembrie, vor picheta sediul Guvernului, în semn de protest față de măsurile de austeritate luate în domeniul educației.