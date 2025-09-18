Ministrul Mediului chemat la Parlament să spună de ce nu vrea finalizarea lucrărilor la hidrocentrale

Ministrul Mediului chemat la Parlament să spună de ce nu vrea finalizarea...

Senatorul Daniel Zamfir (PSD) anunţă că a cerut audierea, în comisia economică din Senat, a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe tema finalizării lucrărilor la hidrocentralele începute înainte de 1990. Anunțul senatorului vine după ce ministrul Mediului a anunțat că nu avizează aceste investiţii, considerându-le nerentabile, deși acestea sunt aproape finalizate.

Senatorul PSD Daniel Zamfir scrie pe Facebook despre ”haosul devastator în gândirea salvatorilor României”, cu referire la colegii de coaliţie din USR.

”Lucrurile stau aşa: În PNRR, dl. Ghinea de la USR angajează România să închidă minele de cărbune până în 2025. Ajuns ministrul Economiei, dl. Miruţă, tot de la USR, afirmă ieri că este vital pentru România să continue producerea de energie pe cărbune şi în 2026 – şi are perfectă dreptate. În Programul de guvernare pentru perioada 2025-2028, toţi miniştrii USR, în frunte cu prim-ministrul, se angajează să finalizeze urgent hidrocentralele începute încă de pe vremea comunismului, existând şi o hotărâre a CSAT în acest sens; Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, de la USR, spune că nu le dă aviz de mediu pentru că nu sunt rentabile (?!?)”, scrie Zamfir.

Audierea ministrului este programată pentru data de 22 septembrie.