Ministrul Muncii vrea o reașezare a forței de muncă, inclusiv în administrație

176381 – 16092025 – Îmbătrânirea populaţiei şi necesitatea susţinerii pe piaţă a forţei de muncă îngrijorează autorităţile. Ministrul Muncii propune acordarea unor subvenţii pentru a stimula întoarcerea, mai devreme, a mamelor la serviciu.

Cele cu mai mulţi copii ar putea beneficia de sume consistente, dacă îndeplinesc anumite condiţii.

Florin Manole, ministrul Muncii: Îmbătrânirea populației este o preocupare peste tot în lume și atunci Partidul Social Democrat consideră de cuviință să încurajeze cât de mult se poate, cu toate resursele disponibile, inclusiv mamele cu mai mulți copii, care vor să se întoarcă în piața muncii. Nu este vorba doar despre stimulente pe care poate și își propune să le ofere prin Ministerul Muncii și prin politici publice Partidul Social Democrat, dar este vorba și despre servicii. Avem în vedere acordarea unei subvenții lunare în valoare de 2.250 de lei pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca raportul de muncă să continue cel puțin încă 18 luni după expirarea facilității.

De asemenea, ministrul Manole a fost întrebat cum vede reintegrarea profesională, socială a oamenilor care îşi vor pierde locurile de muncă de la stat, în contextul în care câteva mii de angajaţi din administraţia publică protestează faţă de măsurile de reducere a personalului anunţate de Guvern: ”Cred că resursa umană din administraţie, dacă e să vorbim despre asta, poate să fie obiectul unei realocări. Avem astăzi, să vă dau un exemplu, cămine de bătrâni făcute prin PNRR, finalizate, care nu au încă o alocare de resursă umană pentru gestionarea acelei investiţii. Nu văd pe nimeni care s-ar putea opune ideii că acolo avem nevoie de nişte oameni care să facă funcţională o investiţie pe care am făcut-o şi pentru care ţara asta a plătit nişte bani, fie că sunt ei din fonduri europene”, a spus Manole într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că mai sunt şi alte domenii cu puţini angajaţi şi a dat exemplul Corpului de control al Agenţiei naţionale pentru dizabilitate, care a avut până de curând un angajat.

„Avem 950 – 960.000 de persoane cu dizabilităţi în această ţară. Dacă vrem să oprim fraudele şi dacă vrem să controlăm acolo unde avem suspiciuni de fraudă, fără a afecta în niciun moment drepturile legitime ale persoanelor cu dizabilităţi din această ţară, cu un om imaginaţi-vă că nu se poate face aproape nimic. Acum sunt doi, dar tot este extrem de puţin. Vă dau aceste exemple mici, dar care sunt importante, pentru a susţine ceea ce spun, şi anume că din punctul meu de vedere, în primul rând, trebuie să gândim o reaşezare a unor posturi în legătură cu unele servicii publice, de-abia după aceea putem să constatăm, sau nu, că există un excedent de personal”, a afirmat acesta.