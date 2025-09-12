Ministrul Nazare caută bani în America

176358 – 12092025 – România încearcă să refacă legăturile cu SUA, incerte odată cu schimbarea puterii de la Washington. În perioada 11-13 septembrie, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare se află la Washington D.C., pentru reluarea dialogului economic și financiar cu partenerii americani și atragerea de noi investitori în sectoare-cheie pentru România – energie, infrastructură sau tehnologie. Agenda vizitei cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar, cu instituții guvernamentale și cu potențiali investitori.

”Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani. Atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanțare și va contribui la creșterea economică a României”, declară, optimist, ministrul.

Totodată, programul cuprinde discuții cu mari finanțatori americani, interesați de oportunitățile de investiții pe care le oferă economia românească. Obiectivul principal al acestor întâlniri este alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare.

De asemenea, agenda include întâlniri cu Departamentul de Comerț al SUA pentru explorarea modalităților prin care România poate accesa resurse importante pentru dezvoltare și proiecte de investiții, bazate pe o cooperare bilaterală.