Ministrul Oana Țoiu a discutat cu omologii din Bulgaria, Croația și Grecia despre conectivitatea în domeniul transporturilor și energiei

176470 – 24092025 – Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat miercuri, 24 septembrie 2025, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, la reuniunea informală în format cvadrilateral a miniștrilor de externe ai României, Bulgariei, Croației și R. Elene.

Principalele subiecte de discuție au fost conectivitatea și politica de extindere a UE. Au fost evaluate oportunitățile de cooperare în acest format, în special în ceea ce privește conectivitatea în domeniul transporturilor și energiei. Ministrul Oana Țoiu a subliniat importanța abordării strategice a UE pentru Marea Neagră și oportunitățile de creștere a conectivității care se deschid prin implementarea proiectelor prioritare promovate în cadrul acesteia. De asemenea, ministrul român a exprimat susținerea pentru proiectele subsumate Inițiativei celor Trei Mări, care acordă prioritate securității energetice, conectivității feroviare și integrării sistemelor de transport multimodal.

Discuțiile au abordat negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al UE (MFF) din perspectiva dublă a priorităților naționale și a celor regionale în ceea ce privește pachetele financiare.

În privința procesului de extindere a UE, discuțiile au evidențiat sprijinul celor patru state pentru avansarea acestuia, pe baza meritelor proprii ale candidaților în negocierile de aderare. – sursa MAE