Ministrul Oana Țoiu, la micul-dejun dedicat Amenințărilor Existențiale Aferente Creșterii Nivelului Mărilor

176486 – 26092025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat joi, 25 septembrie 2025, la micul-dejun al Liderilor dedicat Amenințărilor Existențiale Aferente Creșterii Nivelului Mărilor, organizat în marja Adunării Generale a ONU.

Evenimentul a reunit înalți oficiali guvernamentali și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, pentru a discuta despre provocările generate de creșterea nivelului mărilor și a identifica soluții eficiente pentru adaptare și protecție.

În cadrul reuniunii, demnitarul român a subliniat angajamentul ferm al României față de protejarea statelor afectate, evidențiind importanța cooperării internaționale și a respectării cadrului juridic internațional, inclusiv prevederile Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS).

De asemenea, ministrul român a susținut eforturile globale pentru adoptarea, în anul 2026, a unei Declarații în cadrul Adunării Generale ONU privind creșterea nivelului mării.

Participarea României la reuniune reflectă angajamentul țării noastre de a contribui la acțiunile globale de combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la efectele acestora, inclusiv creșterea nivelului mărilor.

