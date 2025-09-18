Acasă Social Aparare Misiune de evacuare aeriană din Israel

Misiune de evacuare aeriană din Israel

  176401 – 18092025 – O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat o misiune de evacuare medicală, miercuri, 17 septembrie, din Israel, a 10 pacienți pediatrici și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.

Misiunea de transport aerian a fost solicitată de către Departamentul pentru Situații de Urgență, ca urmare a unei cereri formulate de Centrul European de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență, prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în contextul deteriorării situației de securitate din Fâșia Gaza.

Echipa medicală care a însoțit persoanele evacuate pe timpul zborului către Otopeni a fost formată din personal medical asigurat de DSU și Ministerul Apărării Naționale.

 

