Modificări legislative pentru integrarea pe piața muncii pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane

Modificări legislative pentru integrarea pe piața muncii pentru victimele violenței domestice și...

176301 – 05092025 – Executivul a modificat o Hotărâre în domeniul ocupării forței de muncă. Se aduc astfel schimbări pentru sprijinrea persoanelor vulnerabile, inclusiv victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane.

Principalele măsuri de sprijin și protecție aprobate sunt:

– Acces gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane;

– Acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri;

– Obligația de confidențialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă;

– Menținerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv în cazul în care încetează măsurile de protecție dispuse prin ordin de protecție;

În plus, în vederea corelării cadrului legislativ, sunt propuse modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi din domeniul ocupării forței de muncă, care vizează ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.